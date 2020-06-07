اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 05:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تظاهرات مناهضة لعنف الشرطة الأمريكية وسط العاصمة الألمانية برلين

الأحد، 07 يونيو 2020 05:00 ص
تظاهرات مناهضة لعنف الشرطة الأمريكية وسط العاصمة الألمانية برلين الشرطه الألمانية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة الألمانية أن ما يصل إلى 15 ألف متظاهر توافدوا إلى ساحة "ألكسندربلاتز" في وسط برلين، السبت، تضامنًا مع المظاهرات المناهضة للعنصرية التي تهز أرجاء الولايات المتحدة.


وقالت المتحدثة باسم الشرطة أنجا ديرشكه إن الحدث كان سلميًا إلى حد كبير إلا أن هناك اعتداءات "منفردة" بحق عدد من ضباط الشرطة، مشيرة إلى أن الشرطة دعت المتظاهرين إلى الامتثال لقيود التباعد الاجتماعي وقواعد عدم التجمهر بشكل كبير واستخدام الشوارع المجاورة.


وارتدى المتظاهرون ملابس داكنة عليها شعار "الحياة السوداء"، رافعين عبارات كُتبت باللغة الإنجليزية: "العنصرية تقتل" و"معًا ضد العنصرية" و "العنصرية وباء" و "نستطيع". لا تكون صامتا".


وكانت العاصمة الألمانية (برلين) شهدت  أعمال نهب وسرقة وتخريب للمحال والبنوك في شارع كارل ماركس بالحى العربى بوسط برلين احتجاجا على العنصرية وتضامن مع تظاهرات أمريكا المناهضه للعنصرية والتمييز العنصرى . 


تأتي تظاهرات ألمانيا على خلفية وفاة الأمريكي الأفريقي جورج فلويد - في 25 مايو - خلال عملية شرسة للشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية في ولاية مينيسوتا؛ أدى ذلك إلى احتجاجات وأعمال شغب في عدة مدن في الولايات المتحدة.

 


الشرطه الالمانية

اعتقال

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الـ74 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ74 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

تحذيرات برلمانية من التعامل مع أدوات التعقيم مجهولة المصدر

تحذيرات برلمانية من التعامل مع أدوات التعقيم مجهولة المصدر

فى مثل هذا اليوم.. ولادة 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل

فى مثل هذا اليوم.. ولادة 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000

10 مشاهد تلخص "الشهد والدموع" لحظة خروج متعافى كورونا من الحجر الصحى

10 مشاهد تلخص "الشهد والدموع" لحظة خروج متعافى كورونا من الحجر الصحى

التعليم: استمرار تلقى أبحاث طلاب النقل بالمدارس الفنية حتى الأسبوع المقبل

التعليم: استمرار تلقى أبحاث طلاب النقل بالمدارس الفنية حتى الأسبوع المقبل

قصة أول متبرع ببلازما المتعافين.. ونجلة القمص بيشواى: شكرا يا محمد أنقذت والدى

قصة أول متبرع ببلازما المتعافين.. ونجلة القمص بيشواى: شكرا يا محمد أنقذت والدى

وزير الكهرباء: لن يُسمح بدخول أى شخص ديوان الوزارة بدون كمامة

وزير الكهرباء: لن يُسمح بدخول أى شخص ديوان الوزارة بدون كمامة

المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الجارى

المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الجارى

اليوم.. بدء حجز وحدات الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة

اليوم.. بدء حجز وحدات الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة

أخبار 24 ساعة.. الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وجائز شرعا

أخبار 24 ساعة.. الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وجائز شرعا

الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة