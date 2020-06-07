اليوم السابع
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تسليم موقع وحدة الإطفاء لخدمة قرى وادى الصعايدة بادفو

الأحد، 07 يونيو 2020 09:45 م
تسليم موقع وحدة الإطفاء لخدمة قرى وادى الصعايدة بادفو تسليم الموقع
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدنية ادفو بأسوان والوحدة المحلية لقرية وادى الصعايدة اليوم بالتنسيق مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية بكوم امبو ومسؤولي التعمير عن وادى الصعايدة ومراقب عام مراقبة مصر العليا للتنمية والتعاون باستلام موقعى الوحدة المحلية ووحدة الإطفاء بقرية عمرو بن العاص بوادى بالصعايدة بادفو وتسليمهما للوحدة المحلية تمهيدا لبدء الأعمال حيث انه تم إدراج وحدة الإطفاء بالخطة الاستثمارية لهذا العام لخدمة قرى وادى الصعايدة.

من ناحية أخري تواصل محافظة أسوان تنفيذ سلسلة حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة البناء أو الزراعية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة حيال المتعدين من خلال تحويلهم للنيابة العسكرية.

وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه تم اليوم إزالة 3 حالات باللديد التابعة لقرية الحجز بحرى بمركز إدفو من خلال حملة مكبرة استهدفت هذه الحالات وسط مشاركة للقيادات الأمنية ومسئولي الوحدة المحلية، لافتاً إلى أن هذه الحملات نجحت منذ انطلاقها فى 25 مارس الماضى مع بداية فترة الحظر وحتى الآن فى إزالة 518 حالة تعدى بمختلف مدن ومراكز المحافظة منها 457 حالة على أراضى البناء بمساحة 375 ألف و858 م2 ، بجانب إزالة 61 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 204.5 فدان.

وأشار اللواء أشرف عطية بأنه فيما يتعلق بما تم إزالته من تعديات على أراضى أملاك الدولة قبل بداية فترة الحظر وصل إلى إزالة 95 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة 43 ألف و 945 م2، فى حين تم إزالة 135 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 24 فدان و 13 سهم  .

 

 


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