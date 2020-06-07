تسجيل 79 إصابة جديدة فى السنغال بفيروس كورونا

دكار (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الأحد، تسجيل 79 إصابة جديدة في السنغال بفيروس كورونا المستجد، وذكرت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان لوزارة الصحة السنغالية أنه بعد إجراء 1266 فحصا تم تسجيل 79 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأضافت أن العدد الاجمالى للمصابين منذ ظهور الوباء في السنغال يوم الثاني من مارس بلغ 4327 شخصا تعافي منهم 2588 شخصا ويوجد 1960 مصابا في المشافى.

والخميس الماضى، أضرم محتجون فى العاصمة السنغالية داكار النار فى إطارات سيارات وألقوا الحجارة على قوات الأمن، احتجاجًا على حظر التجول الليلى المفروض منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا في البلاد، وأوضحت وكالة الانباء السنغالية أن هذه الاضطرابات جاءت بعد احتجاجات مماثلة في مدينة توبا الليلة الماضية، حيث أشعلت حشود النار في سيارة إسعاف وقذفت قوات الأمن بالحجارة وتعرضت مبان إدارية للنهب.