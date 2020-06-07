"ترامب و دورسى" المواجهة تتجدد..مؤسس "تويتر" يرد على اتهامات الرئيس الأمريكى

وكالات

تجددت المواجهة بين "تويتر" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد رد الرئيس التنفيذي للموقع جاك دورسي على اتهام ترامب بأن حذف فيديو حملته الانتخابية من الموقع، "غير قانوني".

وأكد دورسي أن الفيديو تم سحبه لأنه يتعارض مع سياسة الموقع بشأن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر.

وكتب دروسي في تغريدة ردا على ترامب: "ليس صحيحا وليس مخالفا للقانون. وقد تم سحب الفيديو لأننا تلقينا شكوى من صاحب حقوق الطبع والنشر".

ويظهر الفيديو لقطات للود المتبادل بين رجال الشرطة والسكان المدنيين، وكذلك عملية جمع القمامة في الشوارع بعد لقطات أولى أظهرت أعمال شغب وسطو.