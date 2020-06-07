تحرير 207 محضرا تموينيا وضبط 5 طن دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 207 محضر تمويني متنوع، وضبط 5 طن و150 كيلو جرام دقيق تموين بلدي قبل بيعه في السوق السوداء، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال الأسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا حملات تموينية مكبرة لضبط الأسعار وحماية المستهلك، واسفرت عن تحرير عدد 10 محاضر عدم وجود شهادة صحية، وعدد 5 محضر نظافة، وعدد 4 محاضر ذبح خارج السلخانة، و قرار اعدام 20 كيلو سمك، وضبط 200 كيلو دقيق مخصص للبطاقات التموينية، كما تم ضبط 99 شكارة دقيق بلدى بأحد المخازن، و15 محضر تموين وصحة متنوع، و23 محضر عدم نظافة محل لعدم وجود سلة، وتم ضبط وتحرير عدد 6 محاضر مخالفات بيئية بدائرة المركز، بالإضافة إلى تحرير عدد 12 محضر عدم وجود شهادة صحية، وعدد 5 محاضر نظافة وقرار إعدام لـ 50 كيلو أحشاء داخلية غير صالحة للاستخدام الآدمي .

وقام مركز ومدينة سوهاج بحملة للمرور على الأسواق والمحلات التجارية بقرى بلصفورة والصلعا والشوش الغربية، واسفرت الحملة عن تحرير عدد 8 محاضر عدم حمل شهادة صحية .

وفي حي شرق سوهاج تم القيام بحملة مكبرة لضبط حالات الغش في الموازين وتم تحرير عدد 35 محضر ومصادرة الموازين المخالفة، كما تم تحرير 7 محاضر مخالفات بيئية بالحي، وتحرير 7 محاضر تموينية متنوعة، وإعدام 30 كيلو مواد غذائية غير صالحة، و تحرير 4 محاضر نظافة، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بحملة تموينية مكبرة بدائرة المركز والقرى التابعة، أسفرت عن تحرير 21 محضر متنوع ما بين تموين وصحة وبيئة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما حملة تموينية مكبرة اسفرت عن ضبط طن و340 كيلو سكر ناقص الوزن، وضبط 5 طن أرز تم التحفظ على عليها وإرسال عينة إلى المعامل الصحية لفحصها، كما تم ضبط 300 كيلو بسيسة فاسدة تم إعدامها، وتم المرور على المخابز وتحرير 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية .

وفي مركز ومدينة أخميم أسفرت حملة تموينية مكبرة عن تحرير 5 محاضر صحة وعدم حمل شهادة صحية، وتحرير 5 محاضر نظافة، وتحرير 4 محاضر تموين وعدم إعلان عن الأسعار، كما تم إعدام 50 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



