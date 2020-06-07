اليوم السابع
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تحرير 165 محضر تموينى خلال حملة بالمنوفية

الأحد، 07 يونيو 2020 02:45 م
تحرير 165 محضر تموينى خلال حملة بالمنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أكد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على شن حملات تموينية على الأسواق والمخابز بنطاق المحافظة لضبط المخالفين، يأتى هذا فى إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين. حيث صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، عن تحرير 165 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية.

تضمنت تحرير 51 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و114 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى وكذا مخالفات أخري .

مضيفاً بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها ، تحرير2 محضر جنح أشمون ضد أصاحب محلات بقالة لعرضهم للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وضبط 400 كيس مكرونة .

كما تم تحرير 2 محضر جنح الشهداء ضد أصحاب مخابز بناحية زاوية الناعورة مركزالشهداء ، لتصرفهم فى 25 شيكارة دقيق مدعم لإنتاج الخبز البلدى ومحظور تداوله ، فيما تم تحرير محضر جنح قويسنا ضد مسئول مخزن منظفات صناعية لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازة منظفات مجهولة المصدر وضبط 150 كرتونة إريال، و100كرتونة بريل، و75 كرتونة فلاش، و500 عبوة بيروسول .

يأتى هذا فى إطار تشديد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار شن الحملات لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب .

 


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