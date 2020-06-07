اليوم السابع
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تحرير محضرين لمطعم وكشك خالفا قرار الغلق وإزالة 33 حالة تعد بالمنيا

الأحد، 07 يونيو 2020 11:29 ص
تحرير محضرين لمطعم وكشك خالفا قرار الغلق وإزالة 33 حالة تعد بالمنيا الكشك
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، عن تحرير محضر لأحد المطاعم بمدينة المنيا، وذلك لفتح صالة تقديم الوجبات بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، يأتى ذلك تنفيذا تكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا بالمرور ومتابعة الحالة العامة بشوارع المدينة.

من جانبه قال العقيد، محمد صلاح رئيس مركز المنيا، إنه تم تحرير محضر بالواقعة وإغلاق المطعم بعد التحفظ على الأدوات والكراسي، كما تم تحرير محضر لكشك جانبى بشارع سعد زغلول، لتقديمه المشروبات للمواطنين بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وواصلت الوحدة المحلية تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أغلقت ، ورشتى نجارة، بحى غرب مدينة المنيا، ولذلك لمخالفتهم مواعيد عمل المحال التجارية والورش، وتم تحرير محاضر لهم .

كما وجه رئيس المركز، بإزالة كشك مخالف بشارع سكة تله بمدينة المنيا، أثناء متابعة أعمال النظافة بالشارع الى جانب استمرار أعمال رفع الإشغالات بالشوارع.

على جانب آخر، تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة كافة الاشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدى بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 33 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 6 حالات تعديات بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 430 متر مربع، و 21 حالة تعد على أراضى زراعية خاصة على مساحة 7882 متر مربع، و5 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 755 متر مربع، و حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة على مساحه 10 فدان، ليصل اجمالى حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس السبت 815 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 3942 فدان و18 قيراط و8 سهم، و 3396 حالة إزالة مبانى بمساحة 462505 متر مربع.

شدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

 

 

 

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محافظه المنيا

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