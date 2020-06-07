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تجديد حبس عنصر إجرامى هارب من السجون أثناء ثورة 25 يناير بقنا

الأحد، 07 يونيو 2020 09:44 م
تجديد حبس عنصر إجرامى هارب من السجون أثناء ثورة 25 يناير بقنا سجن - ارشيفية
قنا- وائل محمد

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جدد قاضى المعارضات بمحافظة قنا، حبس عنصر إجرامي 15 يوما على ذمة التحقيقات لحيازته على سلاح نارى، وتبين أن المتهم هارب من السجون خلال أحداث ثورة يناير، صادرة بحقه عدة أحكام قضائية.

وكان تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط، "سعيد.ع.ع" 35 عامًا، مقيم قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، الهارب في احداث ثوره 25 ينايرمن سجن طره.

وشكلت قوة تحت إشراف، المقدم محمد السنوسي رئيس مباحث المركز، بقيادة النقيب البدوي حمودة، معاون اول المباحث، والنقيب حسن البوادي، والقوه النظامية والسرية ، وتمكن من ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري طبنجة 9 ملي وبها طلقات ،وسيارة مبلغ بسرقتها، ومن الفحص تبين عليه 3 قضايا ضبط وإحضار بتهم شروع في قتل ومقاومة سلطات وفرض نفوذ، وجنايتين مؤبد وخمسة عشر عاما القضية رقم4965لسنه 2018جنايات مركز قنا.


محافظة قنا

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