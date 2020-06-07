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تجديد حبس عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالوراق

الأحد، 07 يونيو 2020 01:37 م
تجديد حبس عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالوراق مخدرت - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات شمال الجيزة حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج مواد مخدرة على عملائه بالوراق.

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة قبل ترويجها على عملائه بالوراق، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد حيازة عاطل لمواد مخدرة، وترويجها بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.  

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.  

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.


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