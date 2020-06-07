تجديد حبس المتهم بقتل ابنه خلال مشاجرة مع آخر في المطرية

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس المتهم بقتل نجله أثناء فضه مشاجرة بين الأخير وأحد الأشخاص في المنطقة، ١٥ يوما على ذمة التحقيق.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها لذكر يبلغ من العمر 19 سنة، ولقي مصرعه متاثرا باصابته بطعنات من سلاح ابيض مطواة في اماكن متفرقة بالبطن والصدر.

كما كشفت معاينة النيابة لمكان الواقعة وجود اثار دماء وزجاجات فارغة كان يستخدمها المتوفي واخر في التشاجر مع بعضهما البعض كانت النيابة امرت بتشريح جثة المجني عليه وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل في أحد الشوارع بدائرة القسم، وعقب التأكد من صحة البلاغ، انتقل ضباط المباحث لمحل الواقعة، وبعد الفحص تبين العثور علي جثة " ع.ز.ع"، شاب في العقد الثاني من العمر.

وبسؤال الأهالي أقروا بنشوب مشاجرة بين القتيل وأحد الأشخاص، فتدخل والده لمنعه وفضها رفض المجني عليه واصر علي التشاجر فهدده والده بمطواه كان يحملها وبدون ان يشعر طعنه في بطنه ليسقط على الأرض غارقا في دمائه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وتم إخطار النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بتشريح جثة المجني عليه ، كما أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات .