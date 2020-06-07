تايمز: الخوف من خسارة 3 ملايين وظيفة سبب تخفيف الإغلاق فى بريطانيا

كتبت رباب فتحى

أمر رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون الوزراء برفع الإغلاق بسرعة لتجنب الخسارة المحتملة لثلاثة ملايين وظيفة، وفقا لصحيفة "صنداى تايمز" البريطانية.

فى تحول كبير فى نهج الحكومة تجاه مواجهة فيروس كورونا كوفيد 19، وقع رئيس الوزراء على إجراءات جديدة لفتح الاقتصاد فى اجتماع مع المستشار ريشى سوناك مساء الجمعة.

وقالت الصحيفة إن تدخل جونسون يأتى بعد اجتماع حرج يوم الثلاثاء، حيث حذره وزير الأعمال الوك شارما من أن الفشل فى إعادة فتح قطاع الضيافة فى الوقت المناسب للصيف قد يكون سببا فى خسارة ما يصل إلى 3.5 مليون وظيفة، وهو ما أصاب جونسون بالدهشة.

وهذا الصباح دافع مات هانكوك وزير الصحة عن قرار تخفيف القيود على الرغم من تحذير العلماء من ارتفاع معدل الإصابة.

واشتبك مات هانكوك، وزير الصحة البريطانى مع عالم بارز قال إن توقيت الإغلاق الذى طبقته المملكة المتحدة "كان ثمنه خسارة حياة الناس" وأن " إرخاء قيود إغلاق كورونا " يخاطر الآن بذروة ثانية، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقال البروفيسور جون إدموندز، عضو المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ (سيج)، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا لا يزال مرتفعاً للغاية: "إذا استرخينا فإن هذا الوباء سيعود بسرعة كبيرة".

وأضاف: "أتمنى لو كنا أخذنا قرار الإغلاق فى وقت مبكر.. أعتقد أن هذا قد أودى بحياة الكثير للأسف".

ونفى وزير الصحة التهمتين وأصر: "لقد اتخذنا القرارات الصحيحة فى الوقت المناسب".