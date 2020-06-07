اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 08:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تايمز: الخوف من خسارة 3 ملايين وظيفة سبب تخفيف الإغلاق فى بريطانيا

الأحد، 07 يونيو 2020 07:42 م
تايمز: الخوف من خسارة 3 ملايين وظيفة سبب تخفيف الإغلاق فى بريطانيا بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون الوزراء برفع الإغلاق بسرعة لتجنب الخسارة المحتملة لثلاثة ملايين وظيفة، وفقا لصحيفة "صنداى تايمز" البريطانية.

فى تحول كبير فى نهج الحكومة تجاه مواجهة فيروس كورونا كوفيد 19، وقع رئيس الوزراء على إجراءات جديدة لفتح الاقتصاد فى اجتماع مع المستشار ريشى سوناك مساء الجمعة.

وقالت الصحيفة إن تدخل جونسون يأتى بعد اجتماع حرج يوم الثلاثاء، حيث حذره وزير الأعمال الوك شارما من أن الفشل فى إعادة فتح قطاع الضيافة فى الوقت المناسب للصيف قد يكون سببا فى خسارة ما يصل إلى 3.5 مليون وظيفة، وهو ما أصاب جونسون بالدهشة.

وهذا الصباح دافع مات هانكوك وزير الصحة عن قرار تخفيف القيود على الرغم من تحذير العلماء من ارتفاع معدل الإصابة.

واشتبك مات هانكوك، وزير الصحة البريطانى مع عالم بارز قال إن توقيت الإغلاق الذى طبقته المملكة المتحدة "كان ثمنه خسارة  حياة الناس" وأن " إرخاء قيود إغلاق كورونا " يخاطر الآن بذروة ثانية، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقال البروفيسور جون إدموندز، عضو المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ (سيج)، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا لا يزال مرتفعاً للغاية: "إذا استرخينا فإن هذا الوباء سيعود بسرعة كبيرة".

وأضاف: "أتمنى لو كنا أخذنا قرار الإغلاق فى وقت مبكر.. أعتقد أن هذا قد أودى بحياة الكثير للأسف".

ونفى وزير الصحة التهمتين وأصر: "لقد اتخذنا القرارات الصحيحة فى الوقت المناسب".


بوريس جونسون

مات هانكوك

الاقتصاد البريطانى

فتح الاقتصاد البريطانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

معركة طاحنة بمجلس العموم والسبب "الطلاق".. بوريس جونسون يريد تمرير أكبر تعديل لقوانين الطلاق منذ 50 عاما لتسريعه خلال 6 أشهر بدلا من عامين.. و"المحافظون" يخشون ارتفاع الحالات مع انفصال الأزواج خلال إغلاق كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 12:00 ص

ديلى ميل: بوريس جونسون غير مضطر للعزل الذاتى بعد سلبية اختبار كورونا لأحد وزرائه

الخميس، 04 يونيو 2020 11:09 م

استطلاع لـ"ديلى ميل": تراجع شعبية بوريس جونسون 40 نقطة بسبب تعامله مع كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 10:08 م

بريطانيا: بوريس جونسون قد يضطر لعزل نفسه حال تأكدت إصابة وزير التقاه بكورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 03:33 م

بوريس جونسون يحاول السيطرة على أزمة كورونا.. التليجراف: رئيس الحكومة يخطط لتغييرات شاملة فى إدارة الأمور بعد عاصفة مستشاره السياسى.. إعادة هيكلة تامة اللجان المختصة بمتابعة كوفيد 19 بطريقه تشبه التخطيط لبريكست

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

إصابة خفيرين فى هجوم مسلح على مكتب بريد بالمنوفية

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

س & ج.. هل ينتقل حسام عاشور للزمالك بعد رحيله عن الأهلى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة