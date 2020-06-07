بيانات رسمية: إجمالي وفيات كورونا في كندا ترتفع بأقل من 1%

(رويترز)

قالت وكالة الصحة العامة في كندا اليوم الأحد إن العدد الإجمالي للكنديين الذين توفوا بسبب فيروس كورونا ارتفع بنسبة 0.9 في المئة إلى 7773 حالة من 7703 أمس السبت، وهو ما يعد دليلا آخر على أن الأسوأ فيما يتعلق بالجائحة قد انقضى.

وأضافت الوكالة في بيان أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 95057 من 94335 حالة إصابة. وبدأت جميع مقاطعات كندا العشر إعادة فتح اقتصاداتها وتخفيف القيود على التجمعات.

وفى إيطاليا قالت وكالة الحماية المدنية إن البلاد سجلت 53 وفاة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأحد مقابل 72 في اليوم السابق و197 إصابة نزولا من 270 في اليوم السابق.

وقالت الوكالة إن حصيلة الوفيات منذ بدء التفشي في 21 فبراير بلغت 33899 وهي أعلى رابع حصيلة بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة 234998 شخصا لتحتل إيطاليا المركز السابع عالميا من حيث عدد الإصابات