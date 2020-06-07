اليوم السابع
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بورصة أبوظبي تربح 7.8 مليار درهم بعد التوصل لاتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج

الأحد، 07 يونيو 2020 02:19 م
بورصة أبوظبي تربح 7.8 مليار درهم بعد التوصل لاتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج بورصة أبوظبي
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة السادسة على التوالي، بنسبة 2.37% رابحاً 102.186 نقطة ليغلق عند مستوى 4405.324 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 491.38 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، تزامناً مع نجاح اتفاق منظمة أوبك والحلفاء بشأن تمديد اتفاق تخفيض النفط، واستمرار عودة الأنشطة الاقتصادية بالدولة لطبيعتها، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبلغ حجم التداول 143.1 مليون سهم، بقيمة 301.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 3055 صفقة.
 
وجاء ارتفاع بورصة أبوظبي مدفوعاً بصعود قطاع البنوك بنسبة 4.60%، أعقبه قطاع قطاع العقار بنسبة 3.99%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.93%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.8%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.52%.
 
وارتفع 17 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 15%، ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 9.88%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 8.82%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.67%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 3.42%، ثم سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 1.8%، وتصدر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 97.8 مليون درهم.
 
كما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.599% رابحاً 20.72 نقطة ليغلق عند مستوى 3538.320 نقطة، وبلغ حجم التداول 12.6 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال عبر تنفيذ 501 صفقة لعدد 35 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)
 
وارتفع 21 سهماً على رأسها "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 8.33%، ثم سهم "الأنوار القابضة" بنسبة 5.88%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 3.77%، فيما تراجعت 3 أسهم على رأسها سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 3.57%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 3.51%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 0.65%.
 

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