اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 06:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

الأحد، 07 يونيو 2020 06:00 ص
بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت مراكز الدم الإقليمية المخصصة للمتعافين من فيروس كورونا للتبرع بالبلازما فى استقبال الراغبين فى التبرع، على أن تخضع الكميات المسحوبة منهم للفحص والتحليل الكامل قبل حقنها فى المصابين بكورونا خاصة الحالات الحرجة.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان قامت بتحصيص 5 مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافيين من كورونا، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا.
 
وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن وجود مجموعة من المعايير والشروط المتعلقة بتبرع المتعافين من فيروس كورونا بالبلازما، أولها وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وثانيها سحب 2 مسحة سلبية كدليل على تعافي المصاب، وثالثها مرور 14 يومًا على المتعافى من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أى أعراض أخرى للفيروس.
وأوضحت الوزارة الصحة والسكان، أنه يتم توقيع الكشف الطبي على المتعافي، كما يجب أن يتوافر فيه أيضًا شروط التبرع بالدم الأساسية وهي أن يكون سنه بين 18 إلى 60 عامًا، ويكون وزنه أكثر من 50 كيلوجرام، كما يقوم بالإجابة على استبيان شروط التبرع بالدم للتأكد من خلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجراءه عمليات كبري من قبل، موضحًا أن شروط التبرع لا تنطبق على أصحاب أمراض (الفيروسات الكبدية، نقص المناعة، الزهري، ومرضى الأورام، ومرضى السكري الذين يستخدمون حقن الأنسولين كعلاج)، بينما تنطبق شروط التبرع على أصحاب الأمراض المزمنة من "السكري والضغط" المنتظم جراء تناول جرعات الدواء الخاصة.
 
ولفت بيان إلى أن بلازما دم المتعافي يمكن أن تكفي لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أنه يتم إجراء التحاليل الخاصة بسلامة وأمان البلازما قبل حقنها وتشمل ( فصيلة الدم، الأجسام المضادة للفصائل، تحاليل الفيروسات بطريقة الوميض الضوئي للكشف عن أمراض الكبد الوبائي C-B، نقص المناعة والزهري) بالإضافة إلى تحليل الكشف عن الحمض النووي للفيروسات NAT وهو أعلى تحليل للتأكد من سلامة وأمان الدم على مستوى العالم، كما يتم إجراء تحاليل خاصة بكفاءة البلازما وتحاليل خاصة بقياس نسبة الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا COVID-19، والتأكد من كفاءة تلك الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس.
 
 

 


الصحة

فيروس كورونا

بنوك الدم

المتعافين من كورونا

البلازما

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

تحذيرات برلمانية من التعامل مع أدوات التعقيم مجهولة المصدر

تحذيرات برلمانية من التعامل مع أدوات التعقيم مجهولة المصدر

انتهاء اليوم الـ74 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ74 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

فى مثل هذا اليوم.. ولادة 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل

فى مثل هذا اليوم.. ولادة 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000

10 مشاهد تلخص "الشهد والدموع" لحظة خروج متعافى كورونا من الحجر الصحى

10 مشاهد تلخص "الشهد والدموع" لحظة خروج متعافى كورونا من الحجر الصحى

التعليم: استمرار تلقى أبحاث طلاب النقل بالمدارس الفنية حتى الأسبوع المقبل

التعليم: استمرار تلقى أبحاث طلاب النقل بالمدارس الفنية حتى الأسبوع المقبل

قصة أول متبرع ببلازما المتعافين.. ونجلة القمص بيشواى: شكرا يا محمد أنقذت والدى

قصة أول متبرع ببلازما المتعافين.. ونجلة القمص بيشواى: شكرا يا محمد أنقذت والدى

وزير الكهرباء: لن يُسمح بدخول أى شخص ديوان الوزارة بدون كمامة

وزير الكهرباء: لن يُسمح بدخول أى شخص ديوان الوزارة بدون كمامة

المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الجارى

المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الجارى

اليوم.. بدء حجز وحدات الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة

اليوم.. بدء حجز وحدات الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة