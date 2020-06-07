اليوم السابع
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بنما تعيد فرض بعض القيود على تنقل الناس لمكافحة فيروس كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 07:51 ص
بنما تعيد فرض بعض القيود على تنقل الناس لمكافحة فيروس كورونا بنما
رويترز

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قالت الحكومة البنمية يوم السبت إنها ستعيد فرض قيود على تنقل الناس في إقليمين بهما أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا عقب أحدث زيادة في حالات الإصابة في البلاد.

وأضافت الحكومة أنه ابتداء من يوم الاثنين ستعيد بنما فرض قيود لوقف تنقل الناس في إقليمي بنما،الذي يضم العاصمة، وبنما أوسيتي.

وقالت نادية بورسيل المدير العام للصحة في كلمة تلفزيونية إن بنما ستشدد تدابيرها لاحتواء كورونا لعدم التزام الناس بالإرشادات الصحية وسط زيادة حدثت في الآونة الأخيرة في السفر الداخلي.

وأضافت " ما زال أمام بنما فرصة لكسب المعركة ضد كوفيد-19 لأن النظام الصحي لم ينهار ولكن إذا استمر السلوك الذي تم انتهاجه هذا الأسبوع فقد تنفد الموارد الأساسية".

وتمثل هذه القيود انتكاسة لبنما التي تحولت في أول يونيو من تطبيق عزل عام كامل إلى حظر تجول ليلي وبدأت في إعادة فتح الاقتصاد.

وزادت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 541 حالة لتصبح 16004 حالات في حين ارتفع عدد حالات الوفاة 16 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 386 حالة.


بنما

كورونا

فيروس

الحكومة البنمية

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