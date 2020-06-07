بعد مرور 8 سنوات.. فتح الشوارع المغلقة بمدينة كفر الشيخ ليلاً

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد مدينة كفر الشيخ، لأول مرة منذ 2012، فتح شوارع مغلقة، بعد 8 سنوات تم فتح تلك الشوارع، كما تم فتح شارع الجيش " أمام مديرية الأمن، ومكتب بريد كفرالشيخ الرئيسى، وإدارة النجدة"، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومديرية أمن كفرالشيخ، وذلك لتحقيق السيولة المرورية للمواطنين، وأصحاب المركبات ، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بدور الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بالمحافظة، وجهودهم المبذولة في المتابعة الدورية والمستمرة، لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، لغلق المحال التجارية، وحظر التجوال الليلي، وتطبيق القانون، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

جدير بالذكر؛ أنه تم سابقاً فتح شارع عبد السلام عارف من أمام مركز شرطة كفر الشيخ، وقسم شرطة أول كفر الشيخ، وشارع جيهان أمام قسم شرطة ثان كفرالشيخ، ليصبح الشارعين اتجاهين حتى نهايتهما.











