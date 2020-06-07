اليوم السابع
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بعد أحداث الشغب.. عمدة لندن: العنف لن يحقق التغيير الضرورى ولن نتسامح معه

الأحد، 07 يونيو 2020 12:53 م
بعد أحداث الشغب.. عمدة لندن: العنف لن يحقق التغيير الضرورى ولن نتسامح معه المظاهرات فى لندن
كتب محمد رضا

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أصدر صادق خان، عمدة لندن، بيانًا إعلاميًا، اليوم الأحد، للتعليق على أحداث العنف التى نتجت عن اشتباك محتجون بريطانيون مناهضون للعنصرية مع الشرطة لفترة وجيزة يوم السبت بعد تجمع آلاف فى وسط لندن للتعبير عن غضبهم من وحشية الشرطة الأمريكية بعد موت المواطن الأسود الأعزل جورج فلويد فى منيابوليس بالولايات المتحدة.

 

وقال صادق خان، فى بيانه، "انضم سكان لندن من جميع الأعمار والأعراق والخلفيات إلى الملايين من الأشخاص حول العالم أمس ليجتمعوا بسلام ليقولوا إن "الحياة السوداء مهمة".. أقف معكم وأشاطركم غضبكم وألمكم.. ويجب أن يؤدى القتل الوحشى لجورج فلويد إلى تغيير فورى ودائم فى البلدان والمدن وخدمات الشرطة والمؤسسات فى كل مكان.. ويجب أن نستأصل العنصرية أينما وجدت".

 

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وأضاف عمدة لندن، "كانت الغالبية العظمى من المتظاهرين فى لندن مسالمة.. لكن هذا السبب الحيوى خذلته أقلية بالغة تحولت للعنف وألقت زجاجات "زجاجية" وألقت مشاعل، مما عرض المتظاهرين الآخرين للخطر وأصاب ضباط الشرطة.. هذا ببساطة غير مقبول، ولن يتم التسامح معه ولن يحقق التغيير الدائم والضرورى الذى نحتاج بشدة إلى رؤيته".

 

وتابع "يرجى أيضًا تذكر أن Covid-19 لا يزال يمثل تهديدًا حقيقيًا للغاية لمجتمعاتنا.. إننى أحث الناس على التفكير فى طرق لجعل صوتهم مسموعًا ولا يعرضوا أنفسهم والآخرين لخطر الإصابة بالفيروس التاجى.. إذا كنت تخطط للاحتجاج اليوم، فعليك القيام بذلك بأمان وسلم وضمن القانون.. استخدم معقم اليدين، وارتدى غطاء وجه وابتعد عن الآخرين بمسافة 2 متر".

 

ويشار إلى أنه بعد يوم سلمى إلى حد كبير من المظاهرات فى لندن، السبت، رشق عدد صغير من المحتجين قرب مقر إقامة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الشرطة بزجاجات وقامت الشرطة الراكبة بإبعادهم .

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وقالت الشرطة، إن شرطيا نقل للمستشفى للعلاج بعد سقوطه من على ظهر حصانه، كما أصيب تسعة آخرون، وهاجمت مجموعة من المحتجين دمية على شكل الرئيس دونالد ترامب فى حين ألقى آخرون مشاعل.

 

وقالت شرطة لندن فى ساعة متأخرة من مساء السبت إنها اعتقلت 14 شخصا وتوقعت ارتفاع هذا العدد، وكان أكثر من 1000 شخص قد نظموا مسيرة فى وقت سابق أمام السفارة الأمريكية، كما احتشد أيضا آلاف المحتجين فى الميدان الواقع أمام البرلمان رافعين لافتات كتب عليها "حياة السود تهم" ومتجاهلين نصيحة الحكومة بتجنب التجمعات الضخمة بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا.

 


عمدة لندن

المظاهرات فى بريطانيا

مظاهرات ضد العنصرية

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صادق خان

الشرطة البريطانية

الحكومة البريطانية

فيروس كورونا المستجد

كوفيد 19

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