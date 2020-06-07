اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 10:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

برلمانى ليبى: فايز السراج أداة تستخدمها تركيا لـ"شرعنة " تدخلها فى ليبيا

الأحد، 07 يونيو 2020 09:40 ص
برلمانى ليبى: فايز السراج أداة تستخدمها تركيا لـ"شرعنة " تدخلها فى ليبيا أردوغان والسراج
طرابلس (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب في البرلمان الليبى، جبريل أوحيدة، إن رئيس "حكومة الوفاق " فايز السراج، ما هو إلا أداة تستخدمها تركيا لشرعنة تدخلها فى ليبيا، وواجهة لتنظيم "الإخوان المسلمين " في الغرب الليبي للاستمرار في السلطة، مشيرا إلى أن مشروعهم التوسعى أكبر من أن يقوده السراج الذي سيعملون على إزاحته بعد انتهاء مهمته.

وأشار أويحيدة - في مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأحد، إلى أن التطورات الميدانية الأخيرة التي تشهدها ليبيا أظهرت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو القائد الفعلي للعمليات العسكرية لقوات" الوفاق " ضد الجيش الليبي، ويعود له التقدم العسكري الذي تحقق غرب ليبيا.

وحول زيارة فايز السراج الأخيرة إلى تركيا ولقائه الرئيس أردوغان، أوضح البرلمانى الليبى أنه لم يستبعد عقد السراج صفقات جديدة مع أردوغان باسم الدولة الليبية وعلى حساب مصلحة الليبيين وتقديمه تنازلات جديدة، تضاف إلى الاتفاق الأمني البحري الذي وقعاه قبل أشهر، دون أي شرعية قانونية.
وكانت مصر قد أعلنت أمس السبت "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية

 


ليبيا

تركيا

فايز السراج

حكومه الوفاق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السراج يغادر أنقرة عائدا إلى طرابلس ويدعو لاجتماع للتشاور حول المحادثات المقبلة

الجمعة، 05 يونيو 2020 06:29 م

ميركل لـ"فايز السراج": يجب إجراء محادثات سياسية إلى جانب العسكرية

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:35 م

المسماري: السراج جعل الأزمة الليبية رهينة للصراعات الدولية

الخميس، 04 يونيو 2020 08:46 م

تحالف الشر يتآمر ضد ليبيا.. أردوغان يتعهد للسراج بزيادة الدعم التركى

الخميس، 04 يونيو 2020 05:52 م

استكمالا للمؤامرة على الشعب الليبى.. أردوغان يجتمع مع السراج فى أنقرة

الخميس، 04 يونيو 2020 12:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

صور.. فحص 25 فندقا بالبحر الأحمر لمنحهم شهادة استقبال السياحة الداخلية

صور.. فحص 25 فندقا بالبحر الأحمر لمنحهم شهادة استقبال السياحة الداخلية

التعليم: الطلاب غير المتقدمين بأبحاث أغلبهم متسربين من الدراسة

التعليم: الطلاب غير المتقدمين بأبحاث أغلبهم متسربين من الدراسة

ميدان التحرير من الماضى العريق إلى المستقبل المشرق.. شهد خطط تطوير كثيرة وتغير اسمه من الإسماعيلية للتحرير.. أنشأه الخديوى إسماعيل.. شاهد على التاريخ ويتحول لمتحف مفتوح بعد تطويره بالكامل قريباً..صور

ميدان التحرير من الماضى العريق إلى المستقبل المشرق.. شهد خطط تطوير كثيرة وتغير اسمه من الإسماعيلية للتحرير.. أنشأه الخديوى إسماعيل.. شاهد على التاريخ ويتحول لمتحف مفتوح بعد تطويره بالكامل قريباً..صور

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

تحذيرات برلمانية من التعامل مع أدوات التعقيم مجهولة المصدر

تحذيرات برلمانية من التعامل مع أدوات التعقيم مجهولة المصدر

انتهاء اليوم الـ74 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ74 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

فى مثل هذا اليوم.. ولادة 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل

فى مثل هذا اليوم.. ولادة 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة