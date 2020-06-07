بالأرقام 10 معلومات عن تأثير الأغذية على الصحة العامة وأسباب الوفيات

هند المغربي

تحتفل وكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة اليوم 7 يونيو باليوم العالمي لسلامة الأغذية حيث تشكل الأغذية غير المأمونة خطرا عالميا يهدد صحة الجميع ووفقا لتقرير الأمم المتحدة فإن هناك عدد من المعلومات الهامة عن تأثير الأغذية على الصحة العامة ونسبة الوفيات حيث تعد إتاحة كميات كافية من الأغذية المأمونة والمغذية عاملا أساسيا للحفاظ على الحياة وتعزيز التمتع بالصحة الجيدة وأهم هذه المعلومات: