اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 10:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

باكستان: ملتزمون بتطبيق الإغلاق الذكى فى البلاد لمنع تفشى كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 09:04 م
باكستان: ملتزمون بتطبيق الإغلاق الذكى فى البلاد لمنع تفشى كورونا عمران خان رئيس الوزراء الباكستانى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، اليوم، مجدداً على التزام حكومته بتطبيق الإغلاق الذكي في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا بدلاً من تطبيق الإغلاق الكامل.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الباكستانية إن الإغلاق الكامل يعني انهيار الاقتصاد وارتفاع حاد في الفقر، موضحا أن الحل الوحيد هو الإغلاق الذكي الذي يسمح بالأنشطة الاقتصادية مع إجراءات التشغيل القياسية.

وأضاف أن حكومته تعمل حالياً على تعزيز الوعي العام لدى الشعب للتعامل مع جائحة كورونا وخلق التوازن بين الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وبين استمرارية النشاط الاقتصادي في البلاد.

كما قال إن باكستان تعد من بين رواد الإغلاق الذكي في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.  


باكستان

ورزاء باكستان

اخبار باكستان

كورونا

اغلاق ذكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8961 حالة كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

الإصابات بكورونا فى أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى حاجز الـ112 ألفا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 7-6-2020

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ75 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

التعليم تعلن رابط منصة المراجعات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

الحكومة: لا يمكن تأجيل امتحانات الثانوية العامة بأى شكل من الأشكال

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

السيسى يوجه بالتوسع فى تطبيق الميكنة لإنشاء قواعد بيانات تدعم الحوكمة

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

"تشريعية البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون لجان التوفيق فى المنازعات

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إيطاليا موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل فى استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.. وإنهاء انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

آثار الحكيم عن إصابة نجلها بكورونا : "محجوز وبيتعالج فى البيت"

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

السيسى يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء إيطاليا حول تطورات القضية الليبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة