باكستان: ملتزمون بتطبيق الإغلاق الذكى فى البلاد لمنع تفشى كورونا

وكالات

أكد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، اليوم، مجدداً على التزام حكومته بتطبيق الإغلاق الذكي في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا بدلاً من تطبيق الإغلاق الكامل.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الباكستانية إن الإغلاق الكامل يعني انهيار الاقتصاد وارتفاع حاد في الفقر، موضحا أن الحل الوحيد هو الإغلاق الذكي الذي يسمح بالأنشطة الاقتصادية مع إجراءات التشغيل القياسية.

وأضاف أن حكومته تعمل حالياً على تعزيز الوعي العام لدى الشعب للتعامل مع جائحة كورونا وخلق التوازن بين الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وبين استمرارية النشاط الاقتصادي في البلاد.

كما قال إن باكستان تعد من بين رواد الإغلاق الذكي في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.