انتهاء تطهير لجان واستراحات مراقبي الثانوية العامة فى الوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، من تجهيز وتعقيم وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين والملاحظين، أكد صلاح مرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الإدارات التعليمية الخمسة بالمحافظة انتهت من كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري، وخاصة تجهيز استراحات المراقبين على مستوى المحافظة، لاستقبالهم وجرى تجهيزها بكافة المستلزمات التي تعمل على راحة الملاحظين.

أضاف مرغني، أنه جرى تجهيز جميع المرافق داخل جميع الاستراحات وتجهيز دورات المياه والتلفزيون والثلاجة وكذلك توفير المطهرات والكحول، وجرى تضافر جميع الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد ويجري تعقيم الاستراحات بصفة دورية وتطهير وغسل الأغطية، وستستمر عملية التطهير والتعقيم حتى نهاية الامتحانات، كما جرى تنفيذ عملية تطهير مكبرة لتطهير جميع اللجان التي ستستقبل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالمحافظة وتعقيمها.

ولفت مرغني، إلى أن خطة التعقيم والتطهير تسير وفق ما هو مخطط لها، وبصفة دورية، شملت تطهير وتعقيم المقار الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وغلق الحجرات حتى موعد الامتحانات وتخفيض عدد الطلاب بكل لجنة إلى 14 طالبًا باللجنة الواحدة مع توفير الكمامات تمهيدًا لتوزيعها على المراقبين ولن يسمح للطلاب بدخول اللجان بدون الكمامات، وهناك تعاون بين الإدارات التعليمية والوحدات المحلية والصحة والطب البيطري والزراعة وسوف تنفذ عملية التطهير يوميًا عقب انتهاء الامتحانات.

وكان قد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، صلاح مرغني، في تصريح صحفي، الأحد الماضي، تعقيم جميع لجان الثانوية العامة، على مستوى الإدارات التعليمية الخمسة، وتضم اللجنة الواحدة 14 طالبًا وتضم إدارة الخارجة التعليمية 5 لجان بإجمالي 227 طالب وطالبة، وإدارة الداخلة تضم 4 لجان بإجمالي 127 طالبًا وطالبة، بينما توجد لجنة واحدة فقط في كل من مراكز بلاط وباريس والفرافرة.

أضاف مرغني، أن هذا العام يشهد دخول 1803 طالب وطالبة الاختبارات من الطلبة النظاميين الجدد، 14 جدد بنظام المنازل، 7 نظاميين راسبين، 18 بنظام المنازل راسب أيضًا بإجمالي 1941 طالب وطالبة.