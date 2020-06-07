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انتظام طلبة الإمارات فى العام الدراسى الجديد 30 أغسطس

الأحد، 07 يونيو 2020 04:07 م
انتظام طلبة الإمارات فى العام الدراسى الجديد 30 أغسطس المدارس فى الإمارات
إيمان حنا

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أكدت وزارة التربية والتعليم بالإمارات انطلاق العام الدراسى الجديد 2020-2021، فى 23 أغسطس المقبل الذى يستهل بدوام الهيئات الإدارية والتدريسية، على أن ينتظم الطلبة فى الدوام المدرسى فى 30 من الشهر ذاته، القرار المعتمد من المجلس الوزارى للتنمية، للتقويم المدرسى لجميع مدارس الدولة بمختلف أنواعها الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الأجنبية لثلاث سنوات من "2018-2021"، فى وقت لم تعلن فيه وزارة التربية والتعليم حتى اليوم السيناريو الخاص بالدوام المدرسى، والطريقة المتبعة فى عملية تلقى التعليم سواء وفق منظومة التعلم عن بعد أو التعليم المدرسى المتعارف عليه، أو المزج ما بين الاثنين، وفق البيان.

وتضمن قرار الاعتماد تفاصيل الدوام فى العام الدراسى 2020-2021، حيث يبدأ دوام الهيئات بأنواعها، فى 23 أغسطس 2020، وللطلبة فى 30 أغسطس، ويستمر حتى 10 ديسمبر، لتبدأ إجازة الشتاء للطلبة فى الفترة من 13 ديسمبر حتى 7يناير 2021، لمدة أربعة أسابيع منها 20 يوم عمل، فى وقت تبدأ إجازة الهيئات، فى 20 ديسمبر وتنتهى 31 ديسمبر 2020، لمدة أسبوعين منها 10 أيام عمل.

ومن المقرر أن تستأنف الهيئات بأنواعها كافة، الدوام للفصل الدراسى الثانى، يوم 3 يناير 2021، فيما يبدأ للطلبة يوم 10 من الشهر ذاته، حيث تقرر لهم أسبوعان لإجازة الربيع في الفترة من 28مارس من العام ذاته، حتى 8 إبريل، مقابل أسبوع واحد للهيئات في الفترة من 28 مارس حتى 1 أبريل المقبل.

وبحسب التقويم يبدأ دوام الهيئات بأنواعها، في الفصل الدراسي الثالث في 4 أبريل 2021، فيما يبدأ الطلبة دوامهم للفصل ذاته يوم 11 منه، وتحدد نهاية الدوام للعام الدراسي 2020-2021 للطلبة يوم 1 يوليو 2021، وللهيئات التدريسية والفنية والإدارية 8 منه، في وقت بلغ عدد أيام التمدرس لهذا العام بما فيها أيام الامتحانات 182 يوماً.


طلبة الامارات

الامارات

العام الدراسى الجديد

بداية العام الدراسى الجديد

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