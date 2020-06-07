اليوم السابع
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اليوم.. صرف المعاشات الأقل من 3000 جنيه للمستحقين عبر مكاتب البريد

الأحد، 07 يونيو 2020 06:00 ص
اليوم.. صرف المعاشات الأقل من 3000 جنيه للمستحقين عبر مكاتب البريد مكاتب البريد
كتبت هبة السيد

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تبدأ اليوم هيئة البريد، صرف المعاشات الأقل من 3000 جنيه للمستحقين بجميع المحافظات، وفقا لآلية وزارة  التضامن الاجتماعي، وسط تدابير و  إجراءات احترازية ووقائية لمنع التكدس و التزاحم و الزام المستحقين بارتداء كمامات وتوفير اماكن جلوس خارج الفروع بمسافات أمنة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكانت قد بدأت الهيئة بصرف المعاشات منذ الأول من يونيو الجارى الاقل من ألف جنيه و ألفين جنيه. في حين تبدأ المعاشات الأكثر من 3000 آلاف جنيه الثلاثاء الموافق 9 يوليو. 
 
وتتيح الهيئة صرف المعاشات لجميع الفئات من ماكينات الصرف الآلى المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية منذ أول يوليو الجارى. وكان مجلس الوزراء قد قرر الزام المواطنين بارتداء الكمامات تشمل العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر. وطبقت الهيئة الإجراءات الوقائية الجديدة على العاملين  العملاء، كما لم تسمح بدخول العملاء من دون ارتدائها حيث التزم غالبية المتعاملين مع الهيئة بارتدائها، 
 
ونص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه. ويصل عدد مكاتب البريد الحكومية 3981 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 3967 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بمعدل، فيما يصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 24.993 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 23.165 الف مواطن خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018  وبمعدل نمو سنوى 7.89%.
 
وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
 
وبلغت قيمة المعاشات من مكاتب البريد 6.88 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 6.68 مليار جنيه بنهاية الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2018. ياتى ذلك فيما تواصل الهيئة تسليم معاشات مستحقى "تكافل وكرامة" منذ ثلاثة أيام وعددهم أقل من 3 ملايين مستحق، وسط إجراءات وقائية لمنع التكدس والازدحام بالمكاتب.

الهيئة القومية للبريد

صرف المعاشات

مكاتب البريد

فيروس كورونا

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