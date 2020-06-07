اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 06:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. جلسة محاكمة المحامى المتهم بالتعدى على ضابط أثناء الحظر بالمنصورة

الأحد، 07 يونيو 2020 05:00 ص
اليوم.. جلسة محاكمة المحامى المتهم بالتعدى على ضابط أثناء الحظر بالمنصورة حبس -ارشيفية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر اليوم الأحد محكمة جنح أول المنصورة قضية المحامى المتهم بالتعدى على ضابط شرطة، وإصابته وذلك أثناء وقت الحظر حال إقامة كمين. وترجع أحداث القضية إلى شهر رمضان الماضى بعد أن استوقف ضابط بقسم أول المنصورة محاميا بالكمين الموجود أمام نادى جزيرة الورود، وذلك خلال وقت حظر التجوال.

وطلب الضابط من المحامى رخصة السيارة وتحرير محضر مخالفة له، حيث قام المحامى بتصوير اللجنة بجهاز التليفون المحمول الخاص به، نظرا لوجود مخالفات فى تطبيق المساواة بين المخالفين على حسب أقوال المحامى.

وعقب مشاهدة الضابط له يقوم بالتصوير حاول إيقافه بعد استقلاله سيارته، وتعلق الضابط بشباك السيارة، انطلق المحامى بالسيارة مسرعا فسقط الضابط على بعد عدة أمتار من مكان اللجنة، فأصيب بإصابات متعددة وتم نقله عقب ذلك إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم.

وفى اليوم التالى تمكن ضباط مباحث قسم أول من التوصل إلى هوية صاحب السيارة، وتم ضبطه وتحرير محضر ضده، وبالعرض على النيابة قررت حبسه منذ ضبطه، وقد تقرر عقد جلسة محاكمة له اليوم 7 يونيو. يذكر أنه تقدم المحامى ببلاغ طالب بنقله من محبسه بقسم أول المنصورة، نظرا لوجود بعض المضايقات من الضابط صاحب المشكلة، وتضامن عدد من المحامين مع المحامى وتمت الموافقة على الطلب ونقله إلى قسم شرطة مركز المنصورة.


الدقهلية

أخبار الحوادث

محامى يتعدى على ضابط

قسم أول المنصورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

تحذيرات برلمانية من التعامل مع أدوات التعقيم مجهولة المصدر

تحذيرات برلمانية من التعامل مع أدوات التعقيم مجهولة المصدر

انتهاء اليوم الـ74 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ74 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

فى مثل هذا اليوم.. ولادة 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل

فى مثل هذا اليوم.. ولادة 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000

10 مشاهد تلخص "الشهد والدموع" لحظة خروج متعافى كورونا من الحجر الصحى

10 مشاهد تلخص "الشهد والدموع" لحظة خروج متعافى كورونا من الحجر الصحى

التعليم: استمرار تلقى أبحاث طلاب النقل بالمدارس الفنية حتى الأسبوع المقبل

التعليم: استمرار تلقى أبحاث طلاب النقل بالمدارس الفنية حتى الأسبوع المقبل

قصة أول متبرع ببلازما المتعافين.. ونجلة القمص بيشواى: شكرا يا محمد أنقذت والدى

قصة أول متبرع ببلازما المتعافين.. ونجلة القمص بيشواى: شكرا يا محمد أنقذت والدى

وزير الكهرباء: لن يُسمح بدخول أى شخص ديوان الوزارة بدون كمامة

وزير الكهرباء: لن يُسمح بدخول أى شخص ديوان الوزارة بدون كمامة

المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الجارى

المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الجارى

اليوم.. بدء حجز وحدات الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة

اليوم.. بدء حجز وحدات الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة