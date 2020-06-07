اليوم.. جلسة محاكمة المحامى المتهم بالتعدى على ضابط أثناء الحظر بالمنصورة

الدقهلية - شريف الديب

تنظر اليوم الأحد محكمة جنح أول المنصورة قضية المحامى المتهم بالتعدى على ضابط شرطة، وإصابته وذلك أثناء وقت الحظر حال إقامة كمين. وترجع أحداث القضية إلى شهر رمضان الماضى بعد أن استوقف ضابط بقسم أول المنصورة محاميا بالكمين الموجود أمام نادى جزيرة الورود، وذلك خلال وقت حظر التجوال.

وطلب الضابط من المحامى رخصة السيارة وتحرير محضر مخالفة له، حيث قام المحامى بتصوير اللجنة بجهاز التليفون المحمول الخاص به، نظرا لوجود مخالفات فى تطبيق المساواة بين المخالفين على حسب أقوال المحامى.

وعقب مشاهدة الضابط له يقوم بالتصوير حاول إيقافه بعد استقلاله سيارته، وتعلق الضابط بشباك السيارة، انطلق المحامى بالسيارة مسرعا فسقط الضابط على بعد عدة أمتار من مكان اللجنة، فأصيب بإصابات متعددة وتم نقله عقب ذلك إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم.

وفى اليوم التالى تمكن ضباط مباحث قسم أول من التوصل إلى هوية صاحب السيارة، وتم ضبطه وتحرير محضر ضده، وبالعرض على النيابة قررت حبسه منذ ضبطه، وقد تقرر عقد جلسة محاكمة له اليوم 7 يونيو. يذكر أنه تقدم المحامى ببلاغ طالب بنقله من محبسه بقسم أول المنصورة، نظرا لوجود بعض المضايقات من الضابط صاحب المشكلة، وتضامن عدد من المحامين مع المحامى وتمت الموافقة على الطلب ونقله إلى قسم شرطة مركز المنصورة.