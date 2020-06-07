اليوم.. بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد العنصرة بكنيسة الحمزاوى

يترأس البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، اليوم الأحد، صلاة القداس الإلهي لأحد العنصرة في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بمحافظة القاهرة.

ويشارك في القداس مع البطريرك، المتروبوليت نقولا، والمتروبوليت نيقوديموس؛ وذلك دون جمهور



وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حاليًا فترة الخماسين المقدسة، والتى تستمر حتى عيد العنصرة والذي يحل اليوم الأحد ثم تبدأ بعدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل والذي يبدأ في 8 يونيو الجاري ويستمر شهرا كاملا حتى 12 يوليو المقبل؛ وتنتهي بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد بعيد العنصرة؛ وهو ذكري حلول الروح القدس في تلاميذ السيد المسيح بعد صعوده بعشرة أيام.



وبدأت الكنيسة القبطية في الأحتفال بعيد العنصرة منذ القرن السابع الميلادي ويعد أحد العنصرة من أحد الأعياد السيدية الكبرى