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اليوم.. بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد العنصرة بكنيسة الحمزاوى

الأحد، 07 يونيو 2020 07:00 ص
اليوم.. بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد العنصرة بكنيسة الحمزاوى بطريرك الروم الأرثوذكس
سارة علام

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يترأس البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، اليوم الأحد، صلاة القداس الإلهي لأحد العنصرة في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بمحافظة القاهرة.

ويشارك في القداس مع البطريرك، المتروبوليت نقولا، والمتروبوليت نيقوديموس؛ وذلك دون جمهور 

وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حاليًا فترة الخماسين المقدسة، والتى تستمر حتى عيد العنصرة والذي يحل اليوم الأحد ثم تبدأ بعدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل والذي يبدأ في 8 يونيو الجاري ويستمر شهرا كاملا حتى 12 يوليو المقبل؛ وتنتهي بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد بعيد العنصرة؛ وهو ذكري حلول الروح القدس في تلاميذ السيد المسيح بعد صعوده بعشرة أيام.

وبدأت الكنيسة القبطية في الأحتفال بعيد العنصرة منذ القرن السابع الميلادي ويعد أحد العنصرة من أحد الأعياد السيدية الكبرى
بينما يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، في العاشرة والنصف من صباح الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي يذيعها عددٌ من القنوات الفضائية وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة).
 
كان قداسة البابا قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من أحبار الكنيسة.

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