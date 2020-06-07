اليوم..بدء رحلات عودة "الصعايدة" بالكويت إلى سوهاج بطائرات شارتر

إيمان حنا

يبدأ اليوم الأحد ، المصريون العالقون فى الكويت، رحلات العودة إلى صعيد مصر عبر رحلات طيران عارض "شارتر " تقلهم من مطار الكويت إلى مطار سوهاج الدولى، حيث تنظم تلك الرحلات شركات السياحة والسفر، وتتراوح أسعار التذاكر بين 115 إلى 125 ديناراً ذهاب فقط، إذ يأتي الضغط على تلك الوجهة نظراً للعدد الكبير لأبناء مناطق الصعيد بين الجالية المصرية المقيمة في الكويت. وفق الراى الكويتية.

يأتى هذا فى ظل سياسة مصر بالتوسع في فتح مطاراتها، فبعد أن كانت الرحلات القادمة إليها تقتصر على بعض المطارات أبرزها القاهرة، ما كان يشكل تحدياً لشريحة واسعة من المسافرين بسبب بعد النطاق الجغرافي للمسافر، تمت إضافة مطار سوهاج إلى القائمة علاوة على الأقصر، ما نشّط حركة الحجوزات حيث تشجع الكثيرون خصوصاً من أبناء الجنوب على تسريع خطط سفرهم.

من ناحيته، أشار الخبير السياحي كمال كبشة، إلى أن تشغيل رحلات الطيران العارض «تشارتر» باتت متاحة في مصر على 4 مطارات تستقبل الرحلات الدولية هي القاهرة، والإسكندرية وسوهاج والأقصر. وفق الراى الكويتية.

وبيّن أن النسبة الأكبر للرحلات التي يتم تنظيمها حالياً من قبل شركات السياحة والسفر تتجه إلى مطاري القاهرة وسوهاج، فيما لم يتم تنظيم رحلات حتى الآن إلى مطار الإسكندرية، وسط بدء إجراءات تنظيم رحلات إلى الأقصر، ولكن لم تطرح في السوق بعد.

وأشار كبشة إلى أن الضغط على مطاري القاهرة والإسكندرية يخضع لمحددات النطاق الجغرافي لمحل سكن المقيمين المصريين في بلادهم، إذ يخدم مطار القاهرة الأقاليم حتى محافظتي بني سويف والمنيا في نطاق صعيد مصر، بينما يفضل من يقطن في أماكن أبعد السفر عبر مطار سوهاج الدولي، وهم نسبة كبيرة من المقيمين في الكويت.



وتوقع زيادة الطلب على السفر عبر مطار برج العرب في الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، لتلبية حاجات المقيمين من محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة للعودة إلى بلادهم، مبيناً أنه في حال طرح رحلات على تلك الوجهة ستكون بأسعار أقل نسبياً منها عن مطار القاهرة.



ورجّح كبشة أن تشهد أسعار التذاكر انخفاضاً أكبر مطلع الشهر المقبل، مبيناً أن ذلك رهن بتحقق التوقعات التي تشير إلى بدء التشغيل التدريجي لرحلات الطيران التجاري بداية شهر يوليو، الأمر الذي يدفع نحو دخول كافة مشغلي الطيران إلى السوق برحلات تنافسية تدفع نحو انخفاض الأسعار نسبياً.



ونوّه كبشة إلى أن سلطات الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة في مصر تواجه ضغطاً كبيراً في عملها نظراً للارتفاع في عدد الرحلات إلى مصر، نظراً لقيامها بالكشف على جميع العائدين وإجراء تحليل PCR للتثبت من عدم إصابته بكورونا.



وأشار إلى أن السلطات المصرية تلقت حتى أمس طلبات بتسيير نحو 360 رحلة، الأمرالذي تطلب تقنين الوضع حتى لا تشكل الرحلات ضغطاً على سلطات الحجر الصحي، وبناء عليه فإن الموافقات على الرحلات ستتأخر ليكون الحصول عليها قبل نحو 24 ساعة من إقلاع الرحلة.



ولفت كبشة إلى أن 90 في المئة من المسافرين إلى مصر من فئات العمالة غير المنتظمة ذات الدخل المحدود، ومن تقطعت بهم السبل ولم يجدوا مصدراً للدخل، فيما لم تشهد الأسواق طلباً محسوساً من فئة المدرسين، تحسباً لأي تطورات في شأن ملف التعليم.



وشدد على أن أسعار التذاكر المتداولة حاليا في المستوى المتوسط، إذا ما تم الأخذ في الاعتبار أن الرحلة (ROUND TRIP) تتحرك دون ركاب ذهاباً وبركاب في العودة ما يُعني أن شركات الطيران تتحمل عبئاً، وأن الأسعار غير مبالغ فيها.