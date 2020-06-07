الولايات المتحدة تسجل 2 مليون إصابة بفيروس كورونا وتحتل الصدارة عالميا

كتب سمير حسنى

رصد "اليوم السابع" ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية ليتقرب من حاجز الـ 2 مليون إصابة، حيث سجلت بيانات وإحصاءات "وورلد ميتر" المعنى برصد وتحليل بيانات الفيروس التاجي حول العالم، 1,988,700 إصابة، من أصل 7 ملايين حول العالم، لتحافظ على صدارتها للمركز الأول عالميا، بينما توفى 112,101 حالة، وتعافى 752,048 بعد تماثلهم للشفاء.

وفى وقت سابق، اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أنتجت بالفعل 2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "جاهزة للاستخدام" بمجرد أن يكتشف العلماء ما إذا كانت آمنة وفعالة.

وبحسب تقرير شبكة CNBC اوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي الجمعة من البيت الأبيض انه تم إحراز تقدم هائل في اللقاحات قائلا: "في الواقع ، نحن على استعداد للذهاب من حيث النقل والخدمات اللوجستية. لدينا أكثر من مليوني جرعة جاهزة في حالة التحقق من الأمان ".

اختارت إدارة ترامب خمس شركات كمرشحين لإنتاج لقاح ضد الفيروس وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ولم يحدد خلال المؤتمر أي منها بدا انتاج اللقاح.

قامت المعاهد الوطنية للصحة بعمل التتبع السريع مع شركة التكنولوجيا الحيوية Moderna على لقاح محتمل لمنع Covid-19، وقال المستشار الصحي للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي في وقت سابق من إن هناك أربع تجارب على الأقل للقاحات المحتملة التي يشارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر وأشار إنه بحلول بداية عام 2021 "نأمل أن يكون لدينا" مليون جرعة .