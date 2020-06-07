"الهجان": الزيادة السكانية غير المبررة تؤثر سلبيا على الجهود التنموية المبذولة

القليوبية إبراهيم سالم

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ استراتيجية السكان والتنمية2030 لتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية وتحسين الخصائص السكانية وتغيير الفكر والسلوك تجاه العدد الأمثل للأطفال، يقينا من القيادة السياسية بأن الزيادة السكانية غير المبررة تؤثر بشكل سلبي على الجهود التنمية المبذولة في هذا الشأن.

جاء ذلك تنفيذا لخطة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية رغم أزمة كورونا،حيث عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماعا تعريفيا موسعا لوحدات السكان في ١٠ محافظات من بينها القليوبية عبر تقنية التواصل عن بعد بإستخدام برنامج زووم وذلك برئاسة الدكتورة فاطمة جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة وبحضور السفير د. محمد حجازي مساعد وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، ودولت شعراوي بصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، وشارك في الاجتماع ٣٨ مشارك من وحدات السكان وشباب المجلس الإقليمي للسكان ومنسقي المسئولية المجتمعية.

وأشار "الهجان"، إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، للتعاون والتنسيق لدعم القضية السكانية حيث أنها قضية متشابكة ومعقدة وتحتاج إلي شراكة وتكامل بين جميع الجهات المعنية، واستمرار تلك الجهود رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي يتم تنفيذه حاليا بمحافظة القليوبية وجميع محافظات الصعيد، وفي هذا السياق واصلت وحدة السكان المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية إجتماعها الموسع، وذلك لتعريف المحافظات برؤية المشروع التي تركز علي إعداد كوادر محلية قادرة علي إدارة البرنامج السكاني محليا بشكل تشاركي تكاملي مع جميع الجهات التنفيذية المحلية بالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان بالمحافظات وتحديث المنظومة المعلوماتية الإلكترونية بصورة منتظمة لمتابعة اداء البرنامج السكاني ووضع السياسات والبرامج الملائمة للاحتياجات المجتمعية الفعليه وذلك في ضوء إطار مؤسسي مقنن ومحدد المهام والمسؤليات لضمان التكامل والتشارك مع الشركاء لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ليشعر المواطن بثمار التنمية التي تسعي إليها الدولة.



الاجتماع 1



الاجتماع 2



خلال الاجتماع 3