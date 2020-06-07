النص الكامل لمشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة تشريعية البرلمان مبدئيا

تنشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع قانون مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 نائبا والذى وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي.

وقال النائب إيهاب الطماوى أن مجلس الشيوخ فى ضوء المقترح يتكون من 300 عضو منهم 100 ينتخبون بنظام القائمة المغلقة و100 عضو بنظام الفردى و100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية وذلك أعمالا للنصوص الدستورية.

جدير بالذكر، أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.