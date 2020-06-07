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المغرب يسجل 80 إصابة جديدة بكورونا بلا وفيات

الأحد، 07 يونيو 2020 07:00 ص
المغرب يسجل 80 إصابة جديدة بكورونا بلا وفيات أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة المغربية السبت، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8151.

وأفادت الوزارة بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 208، بينما تماثل 47 شخصا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 7315.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية 281306 منذ بداية انتشار الفيروس.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس مقارنة مع أمس الجمعة الذي سجلت فيه 68 إصابة جديدة.

 


كورونا

المغرب

اصابات

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