اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 09:07 م
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المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى حدائق أكتوبر

الأحد، 07 يونيو 2020 09:00 م
المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى حدائق أكتوبر مخدرات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على فحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى حدائق أكتوبر، لتحديد نوعيتها، وكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه لجهات التحقيق، لاستكمال التحقيقات.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل، لاتهامه بتصنيع مخدر الشادو، بحدائق أكتوبر، باستخدام مبيد حشري، وضبط بحوزته كمية من المخدر، ومواد تستخدم في التصنيع، وسلاح ناري، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقد كشفت تحريات الرائد طارق مدحت رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر ، تورط عاطل في تصنيع مخدر الشادو داخل مسكنه، والإتجار به.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته طبنجة معدلة، و 45 كيس بداخلهم مادة الشادو المخدر وزنت 2 كيلو و 500 جرام، و 9 زجاجات مبيد حشرى، وجركن معبأة أستون، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات لتصنيع المخدر والاتجار به، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.  

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

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