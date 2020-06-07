اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 02:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الجارى

الأحد، 07 يونيو 2020 01:00 ص
المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الجارى قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم اعتماد نتيجة أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية وإعلانها على موقع بوابة الأزهر الشريف فور اعتمادها هذا الأسبوع، حيث كان قد أعلن فى وقت سابق انه سيتم اعتمادها اليوم الأحد لكن نظرا لاستمرار عملية التقييم والمراجعة سيتم إعلانها خلال الاسبوع الجارى وليس اليوم.

وتابع: أنه تم إعلان نتيجة أبحاث سنوات النقل بعد اعتمادها، وإعلانها بالمعاهد حيث يستطيع الطالب الحصول عليها بالإضافة إلى الجروبات التي تم إنشاؤها بين المدرسين والطلاب، وكذا صفحات المعاهد على الإنترنت، موضحا أن نسبة النجاح مرتفعة للغاية .

ويذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية، ستنطلق يوم 21 يونيو الجارى بعد تأجيلها، حيث كان من المنتظر عقدها يوم 30 مايو الماضى، إلا أن قرار الدولة بتأجيل الامتحانات نظرا للظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا وخوفا على الطلاب، حيث أكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن قرار التأجيل جاء لمصلحة الطلاب، وحتى يكون المعاهد قد استعدت لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات.  

وأضاف، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مجموع اللجان زاد بعد تقليص عدد الطلاب فى اللجان، مضيفا أن إجمالى اللجان بلغ 650 لجنة على مستوى الجمهورية يؤدى فيها 130 ألف طالب وطالبة الامتحانات.   وكشف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن كل لجنة سيكون بها 12 طالبا فقط فى تباعد اجتماعى بحيث نضمن سلامة الطلاب، لافتا إلى أن الامتحان سيبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحا وسيكون كل يوم بمادة واحدة فقط لأول مرة يوم للعلمى وآخر للأدبى، لعدم حدوث أى تكدسات باللجان، مشيرا إلى أنه سيتم توفير كافة الإجراءات الوقائية من مطهرات وماسكات وكاشف حرارى، كما سيتم تعقيم اللجان يومياً.  

كما كشف أنه يمكن للطالب أن يؤجل امتحانه للعام القادم إذا كان يخشى من الأوضاع الحالية، على أن تحتسب العام القادم أول مرة، موضحا أنه إذا أصيب أحد الطلاب لا قدر الله خلال عقد الامتحانات سيسمح له بدخول الدور الثانى والحصول على الدرجة كاملة وإذا رسب سيتم تحديد موعد امتحانات الدور الثانى لاحقا.    


قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية

بوابة الازهر الالكترونية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

امتحانات الثانوية الأزهرية 21 يونيو.. رئيس قطاع المعاهد: 130 ألف طالب يؤدون الاختبارات فى 650 لجنة.. مادة واحدة فى اليوم.. يمكن طلب التأجيل للعام للقادم.. والطالب المصاب يدخل الدور الثانى بدرجة كاملة

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:00 ص

ننشر الجدول الجديد لامتحانات الثانوية الأزهرية بعد تأجيلها لـ 21 يونيو

الخميس، 21 مايو 2020 02:56 م

إعلان أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية

الأربعاء، 06 مايو 2020 02:24 ص

ننشر جداول الثانوية الأزهرية بعد تعديله.. الطالب يمتحن مادة واحدة فى اليوم

الأربعاء، 29 أبريل 2020 01:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الكهرباء: الشركات مُلزمة بتوزيع مستلزمات الوقاية من كورونا على العاملين

وزير الكهرباء: الشركات مُلزمة بتوزيع مستلزمات الوقاية من كورونا على العاملين

المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الجارى

المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الجارى

غدا.. بدء حجز وحدات الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة

غدا.. بدء حجز وحدات الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة

أخبار 24 ساعة.. الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وجائز شرعا

أخبار 24 ساعة.. الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وجائز شرعا

الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة