أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسمارى، أن قوات الجيش الليبىى تصدت لمحاولات الميليشيات والمرتزقة الهجوم على سرت، مشيرا إلى أنه تم شن غارات جوية على رتل للميليشيات حاولت التقدم نحو قاعدة الجفرة، وذلك وفق "سكاى نيوز".
أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الأحد، شن سلسلة غارات جوية على تجمعات الميليشيات والمرتزقة بمنطقة الهيشة شرق مدينة مصراته، جاء ذلك بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز.
وفى وقت مبكر، نفى الجيش الوطني الليبي سيطرة ميليشيات مدعومة من تركيا على سرت ، وأمس، أفاد الجيش الليبي بأن قواته الجوية قصفت رتلا عسكريا تابعا لميليشيات قوات الوفاق بمنطقة "أبوقرين" جنوب مدينة مصراتة.
وذكر الجيش الليبي - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - أنه شن غارات جوية على تمركزات ومواقع الميليشيات، وقصف رتلا عسكريا في وادي بي جنوب أبوقرين.
وأوضح أن هذا القصف تزامن مع بدء تحرك قوات الوفاق المتمركزة شرق مدينة مصراتة، في إطار عملية عسكرية أطلقتها الوفاق، اليوم تحت إسم (دروب النصر)، وتستهدف إعادة السيطرة على مدينتي سرت والجفرة، الواقعتين وسط ليبيا و القريبتين من الحقول النفطية.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قال - في وقت سابق - إن هناك ضغوطا دولية كبيرة تمارس على الجيش الوطني، وقد طُلب منه التراجع 60 كيلومترا عن حدود طرابلس، مشددا في الوقت ذاته على أن ما قام به السراج مع تركيا يعد انتهاكا لسيادة ليبيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة