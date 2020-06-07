اليوم السابع
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المرشح الرئاسي الديمقراطي بايدن سيلتقي بأسرة فلويد

الأحد، 07 يونيو 2020 06:36 م
المرشح الرئاسي الديمقراطي بايدن سيلتقي بأسرة فلويد نجل فلويد
(رويترز)

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قال مساعدان كبيران للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن إنه سيسافر إلى هيوستن غدا الاثنين ويلتقي مع أسرة جورج فلويد وذلك بعد أسبوعين من وفاة فلويد وهو رهن الاحتجاز مما فجر احتجاجات بأنحاء البلاد للمطالبة بالعدالة ووقف التمييز ضد السود.

وقال المساعدان إن من المتوقع أن يقدم بايدن تعازيه لأسرة فلويد ويسجل رسالة مصورة لإذاعتها بقداس جنازة فلويد الذي سيقام في وقت لاحق من ذات اليوم في هيوستن.

ومن غير المتوقع أن يشارك بايدن في القداس تجنبا لتسبب الحرس المرافق له في أي تشتيت للمعزين.

 

 


بايدن

المرشح الديمقراطي

الانتخابات الامريكية

جورج بايدين

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