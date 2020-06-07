اليوم السابع
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المدينة المنورة: إغلاق 13 منشأة لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية

الأحد، 07 يونيو 2020 10:00 م
المدينة المنورة: إغلاق 13 منشأة لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية المدينة المنورة
وكالات

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أغلقت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم، 13 منشأة مخالفة في سوق السمك لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار‫فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت الأمانة على استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.

وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.


المدينه المنوره

السعوديه

كورونا

فيروس كورونا

اجراءات احترازيه

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