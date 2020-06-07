المدينة المنورة: إغلاق 13 منشأة لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية

وكالات

أغلقت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم، 13 منشأة مخالفة في سوق السمك لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار‫فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت الأمانة على استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.

وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.