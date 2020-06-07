المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

أكدت شركة المترو فرض غرامة على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة تبلغ قيمتها 4 آلاف جنيه، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأكدت شركة المترو استمرارها فى توفير الكمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم بيع الكمامة بسعر 3 جنيهات للراكب وهو نفس سعر توريدها إلى شركة المترو.

كانت شركة المترو أعلنت أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة، مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو للرقاية من كورونا.