اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا تتفقد مستشفى حميات السويس.. صور

السويس - السيد فلاح

قام الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء حسن التركى، نائب مدير أمن السويس، والدكتور فيصل جودة، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، بجولة تفقدية داخل مستشفى الحميات بالسويس للتأكيد على سير العمل بأقسام العزل وتوفير العلاج والالتزام بكافة القرارات لحماية المريض والأطباء وهيئة التمريض ومتابعة توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة وتوزيعها على الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفى.

يأتى ذلك بناءًا على تكليف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، باستمرار عمل اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بالسويس للمرور على المستشفيات بالمحافظة. كما تفقدت اللجنة أحد المبانى غير المستغلة التى يتم تجهيزها لتصبح غرف عزل بمستشفى الحميات، مؤكدة على توفير كافة الأجهزة والمستلزمات والالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس.

وفى الجولة، تم التأكيد على استمرار عمل أقسام الطوارئ والاستقبال للحالات المرضية العادية، والكشف وصرف العلاج اللازم للمواطنين، كذلك أكد استقبال الحالات المشتبه بها لإجراء الكشف والتشخيص، والعزل فى حالة الإصابة بالفيروس. رافق نائب محافظ السويس فى الجولة كلًا من الدكتور فيصل جودة، مدير عام مديرية الصحة، والدكتور مينا فوزى، مدير مستشفى الحميات والأطباء المكلفين بمتابعة مستشفى العزل.







اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا تتفقد مستشفى حميات السويس



اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا تتفقد مستشفى حميات السويس



اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا تتفقد مستشفى حميات السويس



اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا تتفقد مستشفى حميات السويس



اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا تتفقد مستشفى حميات السويس