الكويت.. وزارة التربية تعتمد جداول حصص التعليم "أونلاين"

وكالات

أعلنت مصادر تربوية بالكويت، إطلاق الدراسة "أونلاين" بدءاً من 21 الجاري وسيكون ذلك بواقع ثلاث حصص يومياً، لمدة 45 دقيقة للحصة الواحدة.

ووفقا لصحيفة الجريدة الكويتية، اعتمدت وزارة التربية جداول الحصص الخاصة بنظام التعليم الإلكتروني عن بُعد للمواد الأساسية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني.

وقالت مصادر تربوية لـ"الجريدة"، إنه من المتوقع أن تبدأ الدراسة "ONLINE" في 21 الجاري، بعد أن يقوم المتعلمون بالتسجيل مطلع الأسبوع المقبل بشكل اختياري، موضحة أن التعليم عن بُعد سيكون بواقع 3 حصص في اليوم، ولمدة 45 دقيقة للحصة الواحدة.

وأشارت المصادر إلى أن التواجيه العامة للمواد الدراسية الأساسية التي ستدخل ضمن برنامج التعليم الإلكتروني عن بُعد انتهت قبل فترة من إعداد واعتماد المناهج وجداول الحصص، ورفعها إلى وكيل التعليم العام أسامة السلطان، للتجهيز للبدء في تنفيذها، من خلال البوابة التعليمية الإلكترونية الخاصة بـ"التربية".

وذكرت أن البوابة التعليمية الإلكترونية ستحتوي على جميع برامج ومواد التعليم الإلكتروني عن بُعد، حيث تم تجهيزها بخوادم "سيرفرات" مناسبة، لتستوعب حجم الأعمال وأعداد الطلبة والمعلمين المتوقع ولوجهم إلى الشبكات المخصصة للتعليم الإلكتروني في وزارة التربية خلال الفترة المقبلة.