اليوم السابع
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الكويت: السماح بالذهاب للمساجد للصلاة خلال أوقات الحظر سيراً على الأقدام

الأحد، 07 يونيو 2020 06:13 م
الكويت: السماح بالذهاب للمساجد للصلاة خلال أوقات الحظر سيراً على الأقدام مساجد - أرشيفية
أ ش أ

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قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، إنه سيُسمح بأداء صلوات المغرب، والعشاء، والفجر، جماعة في المساجد، اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.
وأوضحت مصادر - في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم /الأحد/ - أنه سيسمح بالصلاة في المساجد وقت حظر التجول داخل الأحياء السكنية، عبر الذهاب إلى المساجد سيراً على الأقدام.
وكان وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي، أصدر في وقت سابق اليوم قراراً وزارياً يسمح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق، بدءاً من صلاة الظهر، وكذلك أداء صلاة الجمعة في المسجد الكبير بالكويت العاصمة، بدءا من الجمعة المقبلة، للعاملين بالمسجد فقط، على أن تبث الصلاة في تلفزيون الكويت.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي، أعلن يوم الخميس قبل الماضي، انتهاء العمل بالحظر الشامل، وبدء العمل بحظر التجول الجزئي ابتداء من يوم الأحد الذي يليه، اعتبارا من الساعة السادسة مساء، وحتى الساعة الثامنة صباحا لمدة ثلاثة أسابيع، ثم مد فترة السماح بالسير حتى الساعة التاسعة مساء لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، قبل رفع حظر التجول بشكل كامل، على أن يكون ذلك وفقا لتطور حالات الاصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).


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مساجد الكويت

كورونا فى الكويت

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