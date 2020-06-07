الكهرباء: 450 مليون جنيه لتطوير شبكات التوزيع فى محافظة المنيا

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الوزارة و شركاتها تبذل جهود مختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك،

وقال شاكر فى بيان له اليوم ، إنه نظراً لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بمحافظات الصعيد واستمرار عمليات التنمية شاملة فى كافة محافظات مصر والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بهذه المحافظات لتلبية احتياجات التطور فى استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

ففى هذا الصدد وفى نطاق محافظة المنيا عروس الصعيد والذى يبلغ عدد المشتركين بها حوالى 1,3 مليون مشترك إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين وقد قدرت استثمارات الشركة فى نطاق محافظة المنيا في الخمس سنوات من 2014 وحتى 2019 بحوالى 450 مليون جنيه ،

وبلغت الاستثمارات بنطاق محافظة المنيا خلال عام 2019/2020 حوالى (74) مليون وذلك من خلال تنفيذ خطة احلال وتجديد وتوسعات جديده وقد تم الانتهاء من تنفيذ خطة الاحلال والتجديد بنسبة 100 % وبلغت نسبة التنفيذ بخطة التوسعات بنسبة 98% وذلك حتى 30/4/2020 ، وقد تضمنت الأعمال :-

- الانتهاء من اجراء سلاسل احلال ورفع قدرة لعدد (104) محول باجمالى تكلفة بلغت (8,1 ) مليون جنيه ،

- وتنفيذ خطة لتوسعات جديده واحلال بشبكة الجهد المتوسط باجمالى تكلفه بلغت حوالى (62) مليون جنيه ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ انشاء لوحة توزيع مشيط بمدينة المنيا ، وانشاء كابلات جهد متوسط بطول ( 56.65) كم وتركيب عدد ( 506) عامود جهد متوسط بالاضافه الى تنفيذ ( 80.7) كم خطوط جهد متوسط.

- كما تم تنفيذ خطة احلال وتجديد وتوسعات جديده بشبكة الجهد المنخفض باجمالى تكلفة بلغت حوالى ( 4) مليون جنيه ، حيث تم الانتهاء من تركيب عدد ( 722) عامود جهد منخفض بالاضافه الى تنفيذ ( 116,5 ) كم خطوط جهد منخفض .

ونتيجة لما تم تنفيذه من اعمال التوسعات والاحلال السابق ذكرها أدى ذلك الى تخفيف احمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين .

وفى سياق متصل فقد تم تطوير مراكز خدمة العملاء بالمحافظة والتى يصل عددها الى ( 14) مركز عملاء مما يتلائم مع معايير تصنيف مراكز خدمة العملاء ــ ومع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال التعقيم المستمر والتأكيد على ارتداء الكمامات سواء للعاملين أو العملاء ــ وذلك من خلال :

- ملائمة المكان من حيث سهولة الوصول والتهوية والإضاءة الجيدة ووجود أماكن إنتظار مناسبة ،

- توفير مكان لتقديم الإقتراحات والشكاوى

- ميكنة كافة الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات على برنامج الشباك الواحد ،

- اتاحة آلية للعملاء لتقييم مستوى الخدمة التى تلقاها من الموظفين مما يرفع مستوى ثقة العميل بالشركة ويضع الموظفين تحت رقابة ذاتية لتقديم مستوى خدمة عالى

وتم تركيب (2) شاشة عرض (50) بوصه بمركزى خدمة العملاء بمدينة المنيا شرق ومدينة المنيا غرب لعرض الاجراءات والمستندات المطلوبه للخدمات المقدمه

-وتركيب نظام لإنتظار العملاء لتوجيه تدفق المشتركين (Queue System) بعدد (3) مركز خدمة عملاء (مدينة المنيا شرق- مدينة المنيا غرب – مطاى) وسيتم التركيب بباقى مراكز الخدمه تباعاً .

وفى اطار خطة استبدال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنيه الى كابلات أرضيه فقد تم تنفيذ عدد (15) عملية للمرحلة الثالثة للعام المالى 2019/2020 بالمحافظة باجمالى تكلفه 7 مليون جنيه .

وفى إطار تنفيذ توجيهات الوزارة فى مجال السداد الالكترونى ففى نطاق محافظة المنيا قام عدد (1535) عميل خلال شهرى مارس وابريل بالسداد الكترونيا لفواتير الكهرباء بمبلغ وقدره (421) الف جنيه ، كما قام عدد (360 الف) عميل بشحن كروت الشحن الخاصه بالعدادات مسبقة الدفع بمبلغ وقدره (41) مليون جنيه .

وفيما يتعلق بمجال الضبطيه القضائية خلال الفتره من 1/7/2019 حتى 30/4/2020 بمحافظة المنيا فقد تم تحرير (8690 ) محضر بقيمة تبلغ حوالى (39 ) مليون جنيه .

وجدير بالذكر أن محافظة المنيا تقسم لقطاعين لتوزيع الكهرباء قطاع لتوزيع كهرباء المنيا شمال والذى يضم مراكز ( سمالوط – مطاى – بنى مزار – العدوه) وقطاع لتوزيع كهرباء المنيا جنوب والذى يضم مراكز ( مركز ومدينة المنيا – ابوقرقاص – ملوى – ديرمواس).