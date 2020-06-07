الكهرباء: لم يتم البت فى قرار تحويل مستشفى الوزارة لـ"عزل" مصابى كورونا

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه لم يتم حتى الان إصدار قرار رسمي بتحويل مستشفى الكهرباء لحجر صحى لمصابى كورونا، مؤكدا أن وفد من وزارة الصحة متواجد بالمستشفى لبحث مدى إمكانية تحويلها لحجر صحى.

و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه سيتم الاعلان رسميا عن تحويل المستشفى لحجر صحى فور موافقة وزارة الصحة على ذلك ، لافتاً إلى أن ما يتردد بشأن تحديد نسبة خاصة بمصابى كورونا من العاملين بالكهرباء ليس له أساس من الصحة و لم يصدر قرار رسمي به حتى الان.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة أكد أن المطالبة بتحويل مستشفى الكهرباء لحجر صحى لمصابى كورونا من العاملين بقطاع الكهرباء، أمر غير عملى وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع ، موكداً أن مستشفيات الحجر الصحى تتطلب اشتراطات و موافقة وزارة الصحة.

أضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه من الصعب تحقيق مطلب تخصيص مستشفى الكهرباء لمصابى كورونا من العاملين خاصة و أنه لا تميز بين مريض عن أخر، لافتًا إلى أن ما ينطبق على جميع مصابي فيروس كورونا ينطبق أيضا على العاملين بالكهرباء و هو فى مقدمتهم.