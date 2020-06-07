اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 02:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء: لم يتم البت فى قرار تحويل مستشفى الوزارة لـ"عزل" مصابى كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 01:57 م
الكهرباء: لم يتم البت فى قرار تحويل مستشفى الوزارة لـ"عزل" مصابى كورونا الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه لم يتم حتى الان إصدار قرار رسمي بتحويل مستشفى الكهرباء لحجر صحى لمصابى كورونا، مؤكدا أن وفد من وزارة الصحة متواجد بالمستشفى لبحث مدى إمكانية تحويلها لحجر صحى.

و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه سيتم الاعلان رسميا عن تحويل المستشفى لحجر صحى فور موافقة وزارة الصحة على ذلك ، لافتاً إلى أن ما يتردد بشأن تحديد نسبة خاصة بمصابى كورونا من العاملين بالكهرباء ليس له أساس من الصحة و لم يصدر قرار رسمي به حتى الان.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة أكد أن المطالبة بتحويل مستشفى الكهرباء لحجر صحى لمصابى كورونا من العاملين بقطاع الكهرباء، أمر غير عملى وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع ، موكداً أن مستشفيات الحجر الصحى تتطلب اشتراطات و موافقة وزارة الصحة.

أضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه من الصعب تحقيق مطلب تخصيص مستشفى الكهرباء لمصابى كورونا من العاملين خاصة و أنه لا تميز بين مريض عن أخر، لافتًا إلى أن ما ينطبق على جميع مصابي فيروس كورونا ينطبق أيضا على العاملين بالكهرباء و هو فى مقدمتهم.


الكهرباء الطاقة المتجددة

محمد شاكر

كورونا

مستشفى الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

ابنة رجاء الجداوى: وضع أمى مستقر داخل العناية المركزة بمستشفى العزل

ابنة رجاء الجداوى: وضع أمى مستقر داخل العناية المركزة بمستشفى العزل

المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة

مساعد وزير الصحة بـ"البرلمان": 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون عدوى

مساعد وزير الصحة بـ"البرلمان": 80% من مرضى فيروس كورونا لا يسببون عدوى

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

كريم قاسم يحكى تجربته بعد إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

Egy Corona Robot أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. محمود الكومى ابن طنطا ينجح فى ابتكار الجهاز بجهود ذاتية وكفاءة عالية.. الروبوت يقيس درجة الحرارة ويأخذ المسحات بالتحكم عن بعد ويقيس الوظائف الحيوية (فيديو)

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

ما شكل لجان امتحانات الثانوية العامة؟ وكيفية حماية الطلاب من كورونا؟.. اعرف التفاصيل

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى فى أسوان 45 درجة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

وزير الاتصالات: إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات خلال 24ساعة

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

الداخلية تضبط تاجر مخدرات يروج الحشيش على عملائه عبر الفيس بوك فى أسوان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

مطار القاهرة يستقبل 1408 مصريآ من العالقين بالكويت والسعودية وأوزبكستان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة