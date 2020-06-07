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القابضة للقطن: خطة لدخول القطاع الخاص للمشاركة فى قطاع صناعة الملابس

الأحد، 07 يونيو 2020 11:45 ص
القابضة للقطن: خطة لدخول القطاع الخاص للمشاركة فى قطاع صناعة الملابس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
كتب عبد الحليم سالم

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تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لجذب رجال الأعمال للدخول في شراكة مع شركات قطاع الأعمال العام، في العديد من المجالات، بما ينعكس بصورة إيجابية على  الصناعة خاصة صناعة الملابس في شركات الغزل والنسيج وذلك من خلال خطة التطوير والتحديث التى تنتهجها الوزارة والمنبثقة من تقاري مكتب وارن الاستشارى الأمريكى الذى قام بتنفيذ دراسات تطوير قطاع الغزل والنسيج، وهى الخطة التى تتكلف نحو 21 مليار جنيه، يتم تمويلها من خلال بيع أصول ومن خلال قروض.

وأشارت مصادر بقطاع الأعمال العام، إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الملابس بشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج، سيتم تحديث الآلات والماكينات، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الحصول على أراضى بالإيجار طويل المدى للاستثمار فى المصانع للعمل في مجال الملابس الجاهزة.

وأضافت المصادر أن هناك العديد من الشركات يمكن تنميتها بشراكة القطاع الخاص منها فستيا والدقهلية، كما تم مع شركة الجوت في بلبيس، والتى تم تأجيرها لمستثمرين صينيين عن طريق شركة هاندا علاوة على دراسة عروض لاستغلال بعض الشركات والمصانع في مصنع الفيوم.

يشار إلى أنه تم تحديد نحو 24 فرصة استثمارية متاحة للاستغلال بواسطة القطاع الخاص عن طريق آلية الإيجار، لافتا إلى أن تلك الفرص منتشرة تقريبًا فى أنحاء الجمهورية من خلال 13 شركة تابعة.

وحول أبرز تلك الأصول، منها مصنع بالمحلة الكبرى على مساحة 3900 متر، ومصنع بسوهاج على مساحة 600 متر، بجانب مصنع يتبع شركة ميت غمر، بالمنطقة الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية على مساحة 2272 متر، وكذلك مصنع يتبع شركة مصر الوسطى بالفيوم على مساحة 20688 مترًا.

 

 

 


القابضة للقطن

الغزل والنسيج

الملابس الجاهزة

مصانع الغزل والنسيج

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