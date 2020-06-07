العربية: مطالبة أممية بالتحقيق فى جرائم اقترفتها ميليشيات موالية لتركيا فى ليبيا

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك مطالبة أممية بالتحقيق في جرائم اقترفتها ميليشيات موالية لتركيا في ليبيا.

وفى وقت سابق أعلن فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بليبيا، تأيده لمباردة "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار بالأراضى الليبية، حيث أكدت المنظمة برئاسة الشيخ أكرم الجرارى رئيس الفرع، أن هذه المبادرة تعكس الموقف المصرى الداعم للدولة الليبية وشعبها، وحرص مصر الدائم للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا ، والتأكيد على أن الحلول السلمية هى السبيل الوحيد لضمان الخروج من هذه الأزمة، والتى من شأنها الحفاظ على الأراضى اللليبية وثرواتها التى هى ملك للشعب الليبي.

وناشد فرع المنظمة بليبيا المواطنين الليبين لضرورة تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة.

كما تقدم فرع المنظمة بليبيا، بخالص الشكر والتقدير إلي جمهورية مصر العربية، والمتمثلة في القيادة السياسية الحكيمة للرئس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي أهتماما واسعًا بليبيا ، من خلال تقريب وجهات النظر، ودعم الحل السلمى الذي ينهي الصراع والحفاظ علي وحدة الأراضى الليبية دون تدخل خارجي، وهذا الموقف ليس بغريب علي أرض الكنانة وبلد الأزهر الشريف منارة العلم الوسطي المعتدل .