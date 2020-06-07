وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة المحلية في بابل وفاة رجل يبلغ من العمر 59 عاما بفيروس كورونا، وإصابة ١٢ شخصا من الكوادر الطبية والصحية في محافظة الديوانية بكورونا.

وفي إقليم كردستان، أعلنت الصحة وفاة أربعة مصابين بفيروس كورونا في السليمانية، وتسجيل ١٣ إصابة جديدة في أربيل.
 