العاصفة كريستوبال تتباطأ وتسقط أمطارا غزيرة فوق ولاية لويزيانا الأمريكية

رويترز

أبطأت العاصفة الاستوائية كريستوبال اليوم الأحد، تقدمها في خليج المكسيك لكنها تسببت في ارتفاع الأمواج ورياح شديدة وأمطار بجنوب شرق ولاية لويزيانا الأمريكية، حيث من المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت لاحق اليوم الأحد.

وكانت العاصفة على بعد نحو 30 ميلا (48 كيلومترا) جنوب شرقي جراند آيل في لويزيانا عند الساعة الواحدة ظهر اليوم الأحد، وتحركت نحو الشمال بسرعة نحو خمسة أميال في الساعة.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن من غير المتوقع تحول العاصفة إلى إعصار لكنها ستتسبب في سقوط أمطار تصل إلى 12 بوصة (30 سنتيمترا) ببعض المناطق.

وفي تغريدة على تويتر اليوم الأحد، وافق الرئيس دونالد ترامب على طلب لويزيانا إعلان الطوارئ "للمساعدة بكافة الأوجه في التعامل مع العاصفة الكبيرة التي تضرب سواحلنا حاليا". وأعلن جون بيل إدواردز حاكم لويزيانا حالة الطوارئ يوم الخميس.

وقال مكتب السلامة وحماية البيئة إن شركات النفط أخلت يوم الأحد 188 منشأة قبالة سواحل خليج المكسيك وأوقفت إنتاج نحو 635 ألف برميل يوميا من النفط و878 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي.