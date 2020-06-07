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الطبيب البطل محمود سامى يوضح آخر تطورات حالته الصحية.. فيديو

الأحد، 07 يونيو 2020 08:44 م
الطبيب البطل محمود سامى يوضح آخر تطورات حالته الصحية.. فيديو الطبيب محمود سامى
كتب خالد إبراهيم

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قال الدكتور محمود سامى، طبيب كفر الشيخ فاقد البصر، إنه أخذ 6 جلسات فصل بلازمة، وخضع اليوم للجلسة الـ10 للأكسجين تحت ضغط بالمستشفى الجوى، مضيفا "اللى بشوفه فلاشات أو أشباح كرتونية مالهاش أساس من الوجود، لكنها أشياء فى خيالى فقط، ففوجئت أن البعض يهنئنى ويباركلى على عودة بصرى، ورغم إنى أتمنى عودة بصرى مرة أخرى، لكن هذا لم يحدث، لأن الاستجابة للأدوية والجلسات تأخذ من أسابيع إلى شهور".

وتابع سامى، خلال "لايف" على صفحته على فيس بوك، "كنت طالع فى الفيديو ده علشان أقولكم ماتشيروش أخبار مش صحيحة، والشىء التانى إن محبتكم وصلتلى وهى ديه الحاجة اللى بتخلينى كويس.. تعليقاتكم على كل شىء ورسائلكم.. كل هذه الأشياء ترفع من روحى المعنوية.. والناس بتقولى مجهودك ماضعش ع الفاضى.. وطول عمرى كده.. أنا شايف إن اللى أنا عملته هو الطبيعى ومافيهوش أى ادعاء للبطولة أو الشرف.. والمفروض يكون فى ناس كتير زيى".

الدكتور محمود سامى
الدكتور محمود سامى

 

الطبيب محمود سامى
الطبيب محمود سامى

وعن آخر تطورات العلاج، قال الطبيب محمود سامى، "ممكن أخرج أقعد فى البيت وأتابع كل أسبوع مرة هنا للعلاج .. هكمل بأقراص مهدئات ومسكنات وحوالى 30 أو 40 قرصا.. وعلاج للسكر والضغط .. وباخد إنسلوين علشان نسبة السكر والعصب البصرى مايتأثرش بزيادة .. وممكن أجى كل أسبوع أعمل متابعة لحد ما يحصل استجابة وتحسن أو نشوف علاج بالخارج وراسلنا ناس كتيرة فى ألمانيا وهولندا وأمريكا .. ولو مش هينفع هنا هيكون العلاج فى الخارج .. والرئاسة ومجلس الوزراء مشكورين دعمونى وقالولى إحنا هنقف معاك للنهاية والعلاج فى الخارج متاح أول ما يكون فى حركة طيران .. أنا كويس مش وحش لكن ساعات فى نوبات فزع وألم .. الموضوع مش مقتصر على فقدان البصر فقط لكن آلام فى كل عضلة فى جسمى وفى استشارى بيحاول يدينى حاجات أعدى الألم ده .. لأنى ساعات بكون عصبي وبتخانق .. هى ديه أكبر مشاكل بتواجهنى".

واختتم "الضغط بقى كويس الحمد .. بحب أطلع أكلم أهل مصر واللى ساعدونى فى أن قصتى يوصلوا فوق هيفضلوا أهم ناس عندى وبشكركوا جدا وأقرب علاج يستجد هقولكوا .. لكن الشائعات الموجودة على فيس بوك غير حقيقة وفى أقرب فرصة هتكلم معاكم وهبلغكم أنا وصلت لفين".


الطبيب البطل

الطبيب محمود سامى

محمود سامى

فقدان البصر

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