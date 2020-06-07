الصين تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 5 حالات دون أعراض

رويترز

سجلت الصين ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الإلكتروني إن ستا من الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في ساعة متأخرة من مساء السبت لمسافرين قادمين من الخارج. وتم رصد حالة واحدة منقولة محليا في إقليم هاينان الجنوبي.

وأكدت اللجنة أيضا خمس حالات إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة بحالتين في اليوم السابق.

وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 83036 في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.