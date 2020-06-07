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الصحة: تنسيق مع النقابات الطبية لاستلام أوراق استخراج تراخيص مزاولة المهنة

الأحد، 07 يونيو 2020 03:22 م
الصحة: تنسيق مع النقابات الطبية لاستلام أوراق استخراج تراخيص مزاولة المهنة الدكتورة نهال الشاعر رئيس إدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة ومحرر اليوم السابع
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة نهال الشاعر رئيس إدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة أن الإدارة شهدت تجمعا لبعض المهن الطبية دون مراعاة للتباعد الاجتماعى على خلفية الإعلان عن حركة التكليف الجديدة، وهو ما رفضته الإدارة وقامت بصرف الأطباء على أن يتقدمون للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للنقابات الفرعية ومن ثم تقدمها النقابات للعلاج الحر لاستخراج الترخيص الذى يتم فى 24 ساعة.

 

وقالت الدكتورة نهال الشاعر لـ "اليوم السابع": "كلنا نعلم أن الفترة الماضية كان هناك إغلاق لمعظم المصالح الحكومية منها السجل المدنى والشهر العقارى حيث إنه من ضمن إجراءات الترخيص تقديم فيش ضمن أوراق التقديم للحاق بباب التكليف".

 

وأوضحت الدكتورة نهال الشاعر رئيس إدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، أنه تم توجيه المتقدمين على الفور بالتوجه إلى النقابة التابعة لها سواء كانت التمريض أو العلاج الطبيعى أو غيرها من التخصصات، كما تم توجيه القادمين من الأقاليم بتقديم أوراقهم فى مقر النقابة الفرعية التابع لها، لافته إلى أنه تم التنسيق مع كافة النقابات بالمحافظات باستلام ملفات المتقدمين وإرسالها مع مندوب واحد إلى إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة مع تحصيل مبلغ التقديم بشكل مجمع ودفعها فى إيصال واحد، مؤكدة أن الأمر تم حله بشكل سريع وتم صرف المتقدمين بعد إعلامهم بقواعد التقديم بمقرات النقابة.


الصحة

العلاج الحر

التراخيص الطبية

التكليف

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