الصحة تكشف حقيقة صور مفبركة لتقديمات الالتحاق بمدارس التمريض بالوزارة.. صور

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان حقيقة صور متداولة علي وسائل التواصل الإجتماعي تفيد بوجود زحام شديد داخل الوزارة لتقديم ملفات الإلتحاق بمدارس التمريض وهو ما نفته الوزارة مؤكدة انها لم تستقبل أى طلاب او حتي تم الإعلان عن تنسيق التمريض ما بعد المرحلة الإعدادية .

وقالت وزارة الصحة والسكان اليوم إن إدارة التعليم الفني بالوزارة لم تعلن عن تنسيق التمريض في مرحلة ما بعد الشهادة الاعدادية وتابعت : لم نستقبل أي طلاب اليوم او تم الاعلان عن موعد للتقديم للالتحاق بالمدارس .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه لم يتم تحديد آلية التقديم حتى الآن ما إذا كانت الكترونية أو ورقية أو حتى إجراء مقابلة بعد عقد الامتحان المقرر للقبول .

وكانت بعض صفحات جماعة الاخوان الإرهابية نشرت صورا مفبركة تظهر وجود تقديم للطلاب بعد المرحلة الإعدادية للالتحاق بمدارس التمريض بمقر وزارة الصحة والسكان علي غير الحقيقة .



صور مفبركة لتقديمات الالتحاق بمدارس التمريض (1)



صور مفبركة لتقديمات الالتحاق بمدارس التمريض (2)



