اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 02:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة الموريتانية: تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 07 يونيو 2020 01:01 ص
الصحة الموريتانية: تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا موريتانيا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أعلن الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير عام الصحة في موريتانيا، السبت، تسجيل 64 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.


وقال ولد الزحاف - في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية - "إنه وبعد إجراء 680 فحصًا، تم تسجيل 64 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 947 حالة منذ ظهور الوباء بالبلاد منتصف مارس الماضي".


وأشار إلى أنه تم تسجيل ست وفيات جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 47 حالة، وتسجيل 35 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 104 أشخاص.


كورونا

موريتانيا

اصابات

فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصة أول متبرع ببلازما المتعافين.. ونجلة القمص بيشواى: شكرا يا محمد أنقذت والدى

قصة أول متبرع ببلازما المتعافين.. ونجلة القمص بيشواى: شكرا يا محمد أنقذت والدى

وزير الكهرباء: لن يُسمح بدخول أى شخص ديوان الوزارة بدون كمامة

وزير الكهرباء: لن يُسمح بدخول أى شخص ديوان الوزارة بدون كمامة

المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الجارى

المعاهد الأزهرية: إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الجارى

غدا.. بدء حجز وحدات الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة

غدا.. بدء حجز وحدات الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة

أخبار 24 ساعة.. الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وجائز شرعا

أخبار 24 ساعة.. الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وجائز شرعا

الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة